हेल्थ अलर्ट: क्या आपको भी रहती है कब्ज की दिक्कत? कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप

1 of 4 Home Remedy For Constipation - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी अक्सर कब्ज की समस्या बनी रहती है, पेट भारी-भारी सा लगता है और शौच करने में दिक्कत होती है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कब्ज पाचन की आम समस्या है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। कब्ज की समस्या के कारण मल सख्त या सूखा होने, शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने या पेट पूरी तरह साफ न होने जैसी दिक्कतें होती हैं। खान-पान और जीवनशैली में गड़बड़ी को विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं।



डॉक्टर बताते हैं, डाइट में फाइबर की कमी, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना, शारीरिक गतिविधि कम होना और शौच को बार-बार रोकना इसके जोखिमों को बढ़ा सकता हैं। कुछ दवाएं और दूसरी बीमारियों के कारण भी कब्ज की समस्या बनी रह सकती है। उम्र बढ़ने के साथ भी कुछ लोगों में कब्ज की दिक्कत बढ़ जाती है। आइए जान लेते हैं कि रोज की कौन सी आदतें कब्ज की दिक्कत को बढ़ाने वाली हो सकती हैं, जिसमें तुरंत सुधार की जरूरत है?

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2 of 4 डाइट में फाइबर वाली चीजें - फोटो : Adobe Stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर कब्ज लगातार बना रहे या इसके साथ खून आए, पेट में तेज दर्द, उल्टी या वजन कम होने जैसी दिक्कतें हैं तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। पेट की कुछ गंभीर बीमारियों में भी कब्ज जैसे लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी आदतें कब्ज का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं?





डाइट में फाइबर की कमी फाइबर वाली चीजें मल को नरम बनाकर आंतों से गुजरने में मदद करतीं है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीन्स फाइबर के अच्छे स्रोत हैं।

अच्छी सेहत के लिए डाइट में फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए।

फाइबर वाली चीजों के साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना भी जरूरी है। पानी की कमी से पेट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

3 of 4 शौच रोकने की गड़बड़ी - फोटो : Freepik.com

शारीरिक गतिविधि की कमी



शरीर में पानी या तरल पदार्थों की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने से कुछ लोगों में कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से चलने-फिरने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने की सलाह देते हैं। ये आदतें पाचन को बेहतर रखने में मदद करती हैं। अच्छी सेहत के लिए रोजाना 2-3 लीटर पानी पीना जरूरी माना जाता है।





शौच को रोकने की आदत



बार-बार शौच की इच्छा को रोकने की आदत भी कब्ज को बढ़ावा दे सकती है। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय नियमित समय पर टॉयलेट जाने की आदत बनाना चाहिए। पैरों के नीचे छोटा स्टूल रखने से भी कुछ लोगों को शौच के दौरान बेहतर पोजीशन मिल सकती है।

कुछ दवाएं और आयरन सप्लीमेंट भी कब्ज का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, थायरॉइड, डायबिटीज या आंतों से जुड़ी कुछ बीमारियों में भी कब्ज की दिक्कत बढ़ सकती हैं।

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4 of 4 खान-पान को लेकर सावधानी - फोटो : Freepik.com