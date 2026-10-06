हेल्थ चेकअप: घर में हैं बुजुर्ग तो ठंड शुरू होने से पहले करा लें ये जरूरी हेल्थ चेकअप

1 of 6 घर में हैं बुजुर्ग तो सर्दी की शुरुआत से पहले ही करा लें ये हेल्थ चेकअप - फोटो : AI







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Essential Health Checkup Tests For Old People: सर्दियों का मौसम बुजुर्गों के लिए कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और पहले से मौजूद ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय, फेफड़ों या जोड़ों से जुड़ी समस्याएं ठंड में बढ़ सकती हैं। ऐसे में सर्दी शुरू होने से पहले बुजुर्गों का सामान्य हेल्थ चेकअप कराना उनकी सेहत पर नजर रखने में मदद कर सकता है।



खासतौर पर अगर घर में कोई बुजुर्ग पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी जांच कराना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा दवाओं की समीक्षा और जरूरी टीकाकरण को लेकर भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आइए जानते हैं सर्दी से पहले बुजुर्गों के लिए कौन से हेल्थ चेकअप जरूरी हैं।

सर्दियों का मौसम बुजुर्गों के लिए कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और पहले से मौजूद ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय, फेफड़ों या जोड़ों से जुड़ी समस्याएं ठंड में बढ़ सकती हैं। ऐसे में सर्दी शुरू होने से पहले बुजुर्गों का सामान्य हेल्थ चेकअप कराना उनकी सेहत पर नजर रखने में मदद कर सकता है।

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सर्दी से पहले बुजुर्गों के कौन से हेल्थ चेकअप जरूरी हैं?



ब्लड प्रेशर की जांच



बुजुर्गों में नियमित ब्लड प्रेशर की जांच जरूरी है। अगर पहले से उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसकी नियमित निगरानी करते रहें।



ब्लड शुगर की जांच



मधुमेह से पीड़ित बुजुर्गों को नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। इससे शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने और किसी परेशानी का समय रहते पता लगाने में मदद मिल सकती है।





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कोलेस्ट्रॉल की जांच



बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की जांच की सलाह दे सकते हैं।



हृदय की जांच



अगर बुजुर्ग को सीने में दर्द, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना या जल्दी थकान जैसी समस्या रहती है, तो डॉक्टर से हृदय की जांच को लेकर सलाह लें।





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फेफड़ों की जांच



लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी या पहले से फेफड़ों की बीमारी होने पर जांच कराना जरूरी है। सर्दियों में सांस से जुड़ी समस्याएं परेशानी बढ़ा सकती हैं।



आंखों और सुनने की जांच



उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता में बदलाव आ सकता है। इसलिए नियमित रूप से आंखों और कानों की जांच कराना भी जरूरी है।





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