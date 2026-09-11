चेतावनी: चाय-कॉफी नहीं, बल्कि इसके पीने का तरीका बढ़ा सकती है कैंसर का खतरा, आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलती?

चाय-कॉफी पीना हम सभी के दिनचर्या का हिस्सा है। दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक अक्सर लोग कई कप चाय या कॉफी पी जाते हैं। अध्ययनों में अलर्ट किया जाता रहा है कि ज्यादा कैफीन वाली चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इससे नींद, पाचन और कुछ स्थितियों में मूड से संबंधित समस्याओं का जोखिम हो सकता है। अक्सर लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि क्या चाय-कॉफी पीने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है?

ज्यादा गर्म चाय-कॉफी पीने से बचें स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लगातार अत्यधिक गर्म घूंट लेने से भोजन नली की नाजुक अंदरूनी परत जलती है, जिससे उसमें लंबे समय तक सूजन और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। लगातार होने वाले इस डैमेज के कारण कोशिकाएं आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। इससे साफ है कि समस्या पेय नहीं उसका तापमान है। केवल तापमान ही नहीं, बल्कि आप दिन में कितनी बार ऐसा कर रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है।

कोशिकाओं को होता है गंभीर नुकसान



दरअसल हमारी आहार नली की अंदरूनी त्वचा या परत बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है। जब हम अत्यधिक गर्म चाय का घूंट लेते हैं, तो यह नली अंदर से जल जाती है। शरीर इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम कुछ घंटों बाद फिर से गर्म चाय पी लेते हैं। जब यह सिलसिला सालों-साल रोज चलता है, तो वहां कोशिकाओं को लगातार नुकसान पहुंच रहा होता है।



तो खतरे से बचने के लिए क्या करें?



अब चाय पीने के लिए हमें किसी थर्मामीटर की जरूरत नहीं है। बस अपनी जीभ और होठों का इस्तेमाल करें।



अगर पहली चुस्की लेते ही आपका मुंह जल रहा है तो तुरंत रुक जाएं।

चाय या कॉफी कप में डालने के बाद कम से कम 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें।

वैज्ञानिक तौर पर इतने समय में तापमान अपने आप 65 डिग्री से नीचे आ जाता है और कैंसर का खतरा लगभग खत्म हो जाता है।





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स्रोत:

New UK study links hot drink consumption to one type of oesophageal cancer



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