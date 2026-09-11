विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस: क्या जलने पर तुरंत ठंडा पानी डाल सकते हैं? जानें इस बारे में

1 of 6 क्या जलने पर तुरंत ठंडा पानी डाल सकते हैं? - फोटो : AI







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World First Aid Day 2026: घर, ऑफिस या सड़क पर अचानक चोट लगने, जलने, कटने या किसी व्यक्ति के बेहोश होने जैसी स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कई बार ऐसे घरेलू उपाय अपना लेते हैं, जो मदद करने के बजाय चोट को और गंभीर बना सकते हैं।



हमेशा याद रखें कि फर्स्ट एड का मकसद मरीज को तुरंत राहत देना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना है, न कि घर पर पूरा इलाज करना। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किस चोट में तुरंत क्या करना चाहिए और कौन-सा तरीका नुकसान पहुंचा सकता है।

घर, ऑफिस या सड़क पर अचानक चोट लगने, जलने, कटने या किसी व्यक्ति के बेहोश होने जैसी स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कई बार ऐसे घरेलू उपाय अपना लेते हैं, जो मदद करने के बजाय चोट को और गंभीर बना सकते हैं।

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जलने पर तुरंत ठंडा पानी डालना सही है?



जलने की स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति को आग या गर्मी के स्रोत से सुरक्षित जगह पर ले जाएं। इसके बाद जले हुए हिस्से को सामान्य बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक रखने की सलाह दी जाती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी या बर्फ सीधे त्वचा पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा को और नुकसान हो सकता है। अगर कपड़े त्वचा से चिपक गए हैं, तो उन्हें जबरदस्ती खींचकर निकालने की कोशिश न करें। जले हुए हिस्से पर चिपकी हुई चीजों को डॉक्टर की मदद से हटाना बेहतर होता है।





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फर्स्ट एड में कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?



1. जलने पर बर्फ न लगाएं



कई लोग जलने के तुरंत बाद बर्फ या बहुत ठंडा पानी लगा देते हैं। इससे कुछ समय के लिए ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन सीधे बर्फ लगाने से त्वचा को नुकसान हो सकता है।





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2. टूथपेस्ट या घी लगाने से बचें



जलने पर टूथपेस्ट, घी, तेल या मक्खन लगाने की घरेलू सलाह काफी आम है। लेकिन ये उपाय मेडिकल First Aid का हिस्सा नहीं हैं। इससे जले हुए हिस्से को साफ रखना मुश्किल हो सकता है और बाद में चिकित्सकीय जांच में भी परेशानी आ सकती है।





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