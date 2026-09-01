{"_id":"6a96a346c5909007260aca2f","slug":"does-eating-with-mehndi-hand-is-good-or-bad-kya-mehndi-lage-hath-se-khana-kha-sakte-hain-2026-09-01","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"हेल्थ एंड फिटनेस","slug":"fitness"}}
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Eating With Henna Hands: त्योहारों के सीजन में हाथों पर मेहंदी लगाना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का भी हिस्सा है। लेकिन मेहंदी लगे हाथों से खाना खाने को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि क्या इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है या किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है?
खासकर जब मेहंदी का पेस्ट हाथों पर लगा हो या उसका रंग भोजन के संपर्क में आए, तो हाइजीन को लेकर सावधानी जरूरी हो जाती है। ऐसे में मेहंदी लगे हाथों से खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इससे वास्तव में बीमारी या इंफेक्शन का खतरा होता है, आइए हेल्थ एंगल से समझते हैं।
2 of 7
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी?
- फोटो : instagram
पहले जानें कि क्या मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने पर बीमारी हो सकती है?
सिर्फ प्राकृतिक मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने को बीमारी का सीधा कारण नहीं माना जाता, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। असली चिंता तब हो सकती है जब हाथों पर गीली मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी या अन्य पदार्थ मौजूद हों और वे भोजन के संपर्क में आएं।
1. इंफेक्शन का खतरा मेहंदी से ज्यादा गंदे हाथों से
मेहंदी लगी होने के कारण अगर हाथ ठीक से साफ नहीं किए जाते हैं, तो हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु भोजन के जरिए शरीर में जा सकते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
3 of 7
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी?
- फोटो : Adobe stock
2. केमिकल वाली मेहंदी से रहें सावधान
हर मेहंदी प्राकृतिक नहीं होती। खासकर ब्लैक हेना में कुछ केमिकल मिलाए जा सकते हैं, जो कुछ लोगों में त्वचा पर एलर्जी, जलन, लाल चकत्ते या फफोले पैदा कर सकते हैं। ऐसी मेहंदी को मुंह और भोजन से दूर रखना बेहतर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 7
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी?
- फोटो : instagram
3. मेहंदी का गीला पेस्ट खाने में न जाए
जब तक मेहंदी पूरी तरह सूख न जाए, तब तक हाथों से सीधे खाना खाने से बचना बेहतर है। मेहंदी का पेस्ट भोजन में मिल सकता है और उसमें मौजूद अन्य सामग्री भी खाने के साथ शरीर में जा सकती है।
विज्ञापन
5 of 7
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी?
- फोटो : फ्रीपिक
4. खाना खाने से पहले हाथ साफ करें
मेहंदी सूख जाने के बाद भी हाथों की उंगलियों और नाखूनों के आसपास सफाई जरूरी है। हैंड हाइजीन बनाए रखना फूड-बॉर्न इंफेक्शन से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।