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मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Tue, 01 Sep 2026 05:01 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 01 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

Eating With Henna Hands: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी अवश्य लगाती हैं। पर, क्या मेहंदी लगे हाथों से खाना खा सकते हैं? आइए जानते हैं....

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does eating with mehndi hand is good or bad kya mehndi lage hath se khana kha sakte hain
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : AI
Eating With Henna Hands: त्योहारों के सीजन में हाथों पर मेहंदी लगाना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का भी हिस्सा है। लेकिन मेहंदी लगे हाथों से खाना खाने को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि क्या इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है या किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है? 


खासकर जब मेहंदी का पेस्ट हाथों पर लगा हो या उसका रंग भोजन के संपर्क में आए, तो हाइजीन को लेकर सावधानी जरूरी हो जाती है। ऐसे में मेहंदी लगे हाथों से खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इससे वास्तव में बीमारी या इंफेक्शन का खतरा होता है, आइए हेल्थ एंगल से समझते हैं।
 
does eating with mehndi hand is good or bad kya mehndi lage hath se khana kha sakte hain
मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : instagram
पहले जानें कि क्या मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने पर बीमारी हो सकती है?

सिर्फ प्राकृतिक मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने को बीमारी का सीधा कारण नहीं माना जाता, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। असली चिंता तब हो सकती है जब हाथों पर गीली मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी या अन्य पदार्थ मौजूद हों और वे भोजन के संपर्क में आएं।

1. इंफेक्शन का खतरा मेहंदी से ज्यादा गंदे हाथों से

मेहंदी लगी होने के कारण अगर हाथ ठीक से साफ नहीं किए जाते हैं, तो हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु भोजन के जरिए शरीर में जा सकते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

 
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मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : Adobe stock
2. केमिकल वाली मेहंदी से रहें सावधान

हर मेहंदी प्राकृतिक नहीं होती। खासकर ब्लैक हेना में कुछ केमिकल मिलाए जा सकते हैं, जो कुछ लोगों में त्वचा पर एलर्जी, जलन, लाल चकत्ते या फफोले पैदा कर सकते हैं। ऐसी मेहंदी को मुंह और भोजन से दूर रखना बेहतर है।

 
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मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : instagram
3. मेहंदी का गीला पेस्ट खाने में न जाए

जब तक मेहंदी पूरी तरह सूख न जाए, तब तक हाथों से सीधे खाना खाने से बचना बेहतर है। मेहंदी का पेस्ट भोजन में मिल सकता है और उसमें मौजूद अन्य सामग्री भी खाने के साथ शरीर में जा सकती है।

 
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मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : फ्रीपिक
4. खाना खाने से पहले हाथ साफ करें

मेहंदी सूख जाने के बाद भी हाथों की उंगलियों और नाखूनों के आसपास सफाई जरूरी है। हैंड हाइजीन बनाए रखना फूड-बॉर्न इंफेक्शन से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।

 
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