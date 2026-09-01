मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

1 of 7 मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : AI

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Eating With Henna Hands: त्योहारों के सीजन में हाथों पर मेहंदी लगाना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का भी हिस्सा है। लेकिन मेहंदी लगे हाथों से खाना खाने को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि क्या इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है या किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है?



खासकर जब मेहंदी का पेस्ट हाथों पर लगा हो या उसका रंग भोजन के संपर्क में आए, तो हाइजीन को लेकर सावधानी जरूरी हो जाती है। ऐसे में मेहंदी लगे हाथों से खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इससे वास्तव में बीमारी या इंफेक्शन का खतरा होता है, आइए हेल्थ एंगल से समझते हैं।

त्योहारों के सीजन में हाथों पर मेहंदी लगाना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का भी हिस्सा है। लेकिन मेहंदी लगे हाथों से खाना खाने को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि क्या इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है या किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है?

2 of 7 मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने से हो सकती है पेट की बीमारी? - फोटो : instagram

पहले जानें कि क्या मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने पर बीमारी हो सकती है?



सिर्फ प्राकृतिक मेहंदी लगे हाथ से खाना खाने को बीमारी का सीधा कारण नहीं माना जाता, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। असली चिंता तब हो सकती है जब हाथों पर गीली मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी या अन्य पदार्थ मौजूद हों और वे भोजन के संपर्क में आएं।



1. इंफेक्शन का खतरा मेहंदी से ज्यादा गंदे हाथों से



मेहंदी लगी होने के कारण अगर हाथ ठीक से साफ नहीं किए जाते हैं, तो हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु भोजन के जरिए शरीर में जा सकते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।





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2. केमिकल वाली मेहंदी से रहें सावधान



हर मेहंदी प्राकृतिक नहीं होती। खासकर ब्लैक हेना में कुछ केमिकल मिलाए जा सकते हैं, जो कुछ लोगों में त्वचा पर एलर्जी, जलन, लाल चकत्ते या फफोले पैदा कर सकते हैं। ऐसी मेहंदी को मुंह और भोजन से दूर रखना बेहतर है।





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3. मेहंदी का गीला पेस्ट खाने में न जाए



जब तक मेहंदी पूरी तरह सूख न जाए, तब तक हाथों से सीधे खाना खाने से बचना बेहतर है। मेहंदी का पेस्ट भोजन में मिल सकता है और उसमें मौजूद अन्य सामग्री भी खाने के साथ शरीर में जा सकती है।





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