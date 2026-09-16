हड्डियों की सेहत: गठिया का दर्द कहीं रोक न दे आपकी रफ्तार? अभी से हो जाइए सावधान

1 of 5 हड्डियों की समस्याओं का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी को विशेषज्ञ संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानते हैं। दुनियाभर में तेजी से बढ़ती क्रॉनिक बीमारियों के पीछे भी इसे बड़ी वजह माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं, कम उम्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। 30 से कम उम्र के लोग हड्डियों की कमजोरी और दर्द की समस्या से परेशान देखे जा रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय रहा है।



हड्डियों को मजबूत रखने की बात होते ही सबसे पहले कैल्शियम का ध्यान आता है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि दूध पीने से कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैल्शियम निश्चित रूप से हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन मजबूत हड्डियों की पूरी कहानी सिर्फ इसी एक पोषक तत्व से पूरी नहीं होती।



अब सवाल ये हैं कि फिर हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए और किन-किन पोषक तत्वों की जरूरत है? क्या उपाए किए जाएं कि बुढ़ापे तक हड्डियों के दर्द और आर्थराइटिस के खतरे से बचा जा सके?

2 of 5 हड्डियों की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

हड्डियों के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हमारी हड्डियां एक जीवित ऊतक हैं, इन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है।

कैल्शियम हड्डियों की मजबूती और संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि विटामिन-डी शरीर को प्राप्त कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है।

अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो वह हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे लंबे समय में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।

इसके अलावा प्रोटीन भी मांसपेशियों के साथ हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है।

3 of 5 कैल्शियम की जरूरत - फोटो : freepik.com

पहले कैल्शियम की जरूरतों को समझिए



कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने वाले प्रमुख खनिजों में से एक है। शरीर खुद कैल्शियम नहीं बना सकता, इसलिए इसे भोजन से लेना पड़ता है।

दूध, दही, पनीर जैसी डेयरी उत्पादों के अलावा कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम की पूर्ति की जा सकती है।

अगर आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो शरीर अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेने लगता है। इससे हड्डियों की मजबूती प्रभावित हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियं का खतरा बढ़ सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 विटामिन-डी क्यों जरूरी है? - फोटो : Adobe Stock

विटामिन डी और प्रोटीन भी जरूरी



विटामिन-डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। यही भोजन से प्राप्त कैल्शियम को शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी होने पर आप कितनी भी कैल्शियम वाली चीजें खाते रहें पर लाभ नहीं होता है। बिना विटामिन-डी के कैल्शियम का सही से उपोग नहीं हो पाता।

विटामिन-डी की तरह हड्डियों के लिए पर्याप्त प्रोटीन भी जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों की मजबूती और गिरने का खतरे को कम करने में मदद करता है।

हड्डियों-मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए डाइट में दालें, दूध-दही, पनीर, अंडे, मछली या अन्य उपयुक्त प्रोटीन वाली चीजों का शामिल करना चाहिए।

विज्ञापन

5 of 5 मैग्नीशियम की जरूरत - फोटो : Adobe Stock