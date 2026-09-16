मानसिक स्वास्थ्य: क्या प्रदूषण वाली जगहों पर रहना बढ़ा रहा है आत्महत्या का खतरा? शोध में बड़ा खुलासा

1 of 4 वायु प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर ्सर - फोटो : Amarujala.com/AI







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वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। जब भी वायु प्रदूषण की चर्चा होती है, सबसे पहले फेफड़ों, सांस की बीमारी, अस्थमा, दिल और कैंसर जैसे खतरे सामने आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हवा में घुले बेहद छोटे कणों का असर इससे कहीं खतरनाक हो सकता है? अध्ययनों में पाया गया है कि वायु प्रदूषण फेफड़ों के अलावा मस्तिष्क, तंत्रिकाओं के लिए भी खतरनाक हो सकता है।



इसी क्रम में एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वायु प्रदूषण के संपर्क में ज्यादा रहना आत्महत्या के विचारों, आत्महत्या की कोशिश और इससे मौत के जोखिमों को बढ़ाने वाला हो सकता है। खासतौर पर पीएम 2.5, पीएम 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के शरीर पर होने वाले जोखिमों को लेकर अलर्ट किया गया है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि वायु प्रदूषण वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही मेंटल हेल्थ की कोई समस्या रही है उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतते रहने की सलाह दी गई है।

2 of 4 प्रदूषण का ब्रेन हेल्थ पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI

वायु प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर खतरनाक असर



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पीएम 2.5 और पीएम 10 हवा में मौजूद बेहद छोटे कण होते हैं। पीएम 2.5 इतने महीन होते हैं कि सांस के साथ शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं। वहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्यरूप से वाहनों और ईंधन जलने जैसी गतिविधियों से निकलने वाली गैस है। ऐसे प्रदूषकों का संपर्क रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों के लिए लगातार बना रहता है।



ब्रिटेन की क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के शोधकर्ताओं ने 29 अध्ययनों के नतीजों की समीक्षा की। इसमें कम समय और लंबे समय के प्रदूषण संपर्क, दोनों को देखा गया। नतीजों ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि क्या जिस हवा में हम रोज सांस लेते हैं, उसका असर हमारे दिमाग और भावनाओं तक को भी प्रभावित कर सकता है?

जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में शोधकर्ताओं का कहना है कि आत्महत्या रोकने की रणनीति में पर्यावरण से जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

रिपोर्ट में शोधकर्ताओं का कहना है कि आत्महत्या रोकने की रणनीति में पर्यावरण से जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या के शिकार लोगों को प्रदूषण से बचाकर गंभीर खतरों को कम किया जा सकता है।

3 of 4 प्रदूषण वाले माहौल में रहना खतरनाक - फोटो : Adobe Stock

आत्महत्या के विचार बढ़ने का खतरा



अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि आत्महत्या का जोखिम केवल किसी एक वजह से तय नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत परिस्थितियां, शरीर और दिमाग से जुड़े जैविक कारण और आसपास का सामाजिक या पर्यावरणीय माहौल, सभी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आत्महत्या की रोकथाम को केवल मानसिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी माना जाना चाहिए।



हालांकि प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों को लेकर पहले भी काफी अध्ययन हुए हैं। खासतौर पर अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं पर शोध हुआ है। लेकिन प्रदूषण का आत्महत्या के जोखिमों से क्या संबंध है, इस बारे में जानकारी अभी अपेक्षाकृत कम है।

इस समीक्षा में शोधकर्ताओं ने पाया कि कम समय के लिए पीएम 2.5 और पीएम 10 के संपर्क से भी आत्महत्या से मौत, आत्महत्या की कोशिश और आत्महत्या के विचार आने के जोखिम बढ़ जाता है ।

सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नॉइस पॉल्यूशन जैसे दूसरे पर्यावरणीय कारकों का भी आत्महत्या से संबंध हो सकता है, लेकिन इनके बारे में अभी और शोध की जरूरत है।

इन नतीजों से यह बात सामने आती है कि आत्महत्या रोकने की कोशिशों में पर्यावरणीय जोखिमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

खासकर ऐसे जोखिम, जिनमें प्रदूषण कम करके लोगों के संपर्क को घटाया जा सकता है।

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4 of 4 वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI