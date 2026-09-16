डेयरी वाली चीजें बढ़ाती हैं खतरा?



साल 2026 में प्रकाशित एक समीक्षा में भी पाया गया कि साइनस जैसी समस्याओं में सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित डाइट लाभ दे सकती सकती है। वहीं ज्यादा फैट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स से साइनस से लक्षण और बिगड़ने का खतरा हो सकता है।



डॉ. फिलपॉट बताते हैं कि कोरोना महामारी के बाद से ऐसे मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिनमें साइनस की बीमारी काफी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसे मामलों को नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर किसी को लंबे समय से साइनस की समस्या है, तो उसे दिन में दो बार नियमित रूप से नाक की सफाई करनी चाहिए। अगर तीन महीने तक ऐसा करने के बावजूद परेशानी बनी रहती है, तो ईएनटी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें।



कुछ मरीजों में एलर्जी, कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता और डाइट से जुड़े कारण साइनस के लक्षणों को बढ़ाने वाले देखे जाते रहे हैं।

एलिमिनेशन डाइट यानी कुछ समय के लिए डेयरी वाली चीजों को बंद करके भी लक्षणों पर नजर रखी जा सकती है, अगर इससे आराम मिल रहा है तो संभव है आपको डेयरी से दिक्कत हो रही हो।

नियमित रूप से सलाइन नेजल रिंस यानी नमक मिले पानी से नाक साफ करने से कई लोगों को लक्षणों में आराम मिल सकता है।

स्टेरॉयड नेजल स्प्रे का इस्तेमाल भी सूजन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसे ओवर-द-काउंटर या बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए।









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स्रोत:

Association Between Dietary Factors and Chronic Sinusitis Among Korean Individuals: Insights From a Large Population-Based Study in Asia



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