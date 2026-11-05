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क्या एयर प्यूरीफायर सच में बचाता है जहरीली हवा से? खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें

Thu, 05 Nov 2026 03:46 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 05 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

Do Air Purifiers Really Protect You from Air Pollution: इस लेख में जानें कि दिल्ली-NCR जैसे प्रदूषण प्रभावित इलाकों में एयर प्यूरीफायर सच में जहरीली हवा से बचाने में कितना मददगार हो सकता है।  

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Do Air Purifiers Really Protect You from Air Pollution? Things to Know Before Buying One
एयर प्यूरीफायर कैसे करता है काम? - फोटो : AI
Do Air Purifiers Really Protect You from Air Pollution:  दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में खराब एयर क्वालिटी लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में लोग घर और ऑफिस की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। कंपनियां दावा करती हैं कि ये मशीनें हवा से धूल, धुआं, PM2.5 और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटाने में मदद करती हैं। लेकिन क्या एयर प्यूरीफायर वास्तव में जहरीली हवा से बचाता है? क्या इसे इस्तेमाल करने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है? 


अगर आप भी एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके फिल्टर, CADR रेटिंग, कमरे की क्षमता और मेंटेनेंस से जुड़ी जरूरी बातें जान लें। सही मशीन का चुनाव आपको घर के अंदर की हवा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

  एयर प्यूरीफायर कैसे करता है काम?

एयर प्यूरीफायर कमरे की हवा को अपने अंदर खींचता है और फिल्टर की मदद से उसमें मौजूद प्रदूषक कणों को कम करता है। इसके बाद फिल्टर की गई हवा को वापस कमरे में छोड़ देता है।

अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर इन प्रदूषकों को कम करने में मदद कर सकता है:
  •  PM2.5 और PM10 के बारीक कण
  • धूल और मिट्टी के कण
  •  धुआं और पराग कण
  •  पालतू जानवरों से निकलने वाले एलर्जी पैदा करने वाले कण
  •  हवा में मौजूद कुछ अन्य प्रदूषक

 HEPA फिल्टर क्यों है जरूरी?

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय HEPA फिल्टर पर खास ध्यान देना चाहिए। यह हवा में मौजूद बेहद छोटे कणों को पकड़ने में मदद करता है। HEPA फिल्टर विशेष रूप से PM2.5 जैसे प्रदूषकों को कम करने में उपयोगी होता है। लेकिन यह गैसों और सभी तरह की जहरीली गंध को नहीं हटाता। इसके लिए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की जरूरत हो सकती है।

CADR रेटिंग देखकर ही खरीदें एयर प्यूरीफायर

CADR यानी Clean Air Delivery Rate। यह बताता है कि एयर प्यूरीफायर कितनी तेजी से साफ हवा उपलब्ध करा सकता है।
  • छोटे कमरे के लिए कमरे के आकार के अनुसार CADR चुनें।
  • बड़े कमरे के लिए ज्यादा CADR वाली मशीन खरीदें।
  • फिल्टर की गुणवत्ता और बदलाव की कीमत जांचें।
  • कंपनी द्वारा बताए गए कवरेज एरिया को जरूर देखें।

क्या एयर प्यूरीफायर जहरीली गैसों को भी हटाता है?

यह समझना जरूरी है कि HEPA फिल्टर मुख्य रूप से हवा में मौजूद कणों को पकड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह के गैसीय प्रदूषकों को हटाने के लिए सामान्य HEPA फिल्टर पर्याप्त नहीं है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुछ गैसों और गंध को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसकी क्षमता फिल्टर की गुणवत्ता और डिजाइन पर निर्भर करती है।

आसान भाषा में समझें

बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में एयर प्यूरीफायर घर की हवा को बेहतर बनाने का एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसे खरीदते समय सिर्फ कीमत और ब्रांड नहीं, बल्कि HEPA फिल्टर, CADR रेटिंग और कमरे की क्षमता को प्राथमिकता दें। सही एयर प्यूरीफायर प्रदूषण के संपर्क को कम कर सकता है, लेकिन इसे पूरी सुरक्षा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। 
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