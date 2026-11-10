छठ व्रत से पहले क्या खाएं: पूजा से पहले शरीर को ऐसे करें तैयार, व्रत के दौरान नहीं होगी कमजोरी और थकान

1 of 5 छठ पूजा से पहले शरीर को ऐसे करें तैयार - फोटो : AI







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Chhath Puja 2026: छठ महापर्व आने वाला है और इसकी तैयारियां घरों में शुरू हो गई हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन पर्व में व्रती को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। खासतौर पर खरना के बाद करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। ऐसे में व्रत शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करना बेहद जरूरी है।



अचानक खानपान में बदलाव या पानी पीने की मात्रा कम करने से कमजोरी, सिरदर्द, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए छठ व्रत से कुछ दिन पहले ही अपनी डाइट और दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं छठ पूजा का व्रत रखने से पहले शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

छठ महापर्व आने वाला है और इसकी तैयारियां घरों में शुरू हो गई हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन पर्व में व्रती को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। खासतौर पर खरना के बाद करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। ऐसे में व्रत शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करना बेहद जरूरी है।

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छठ व्रत से पहले शरीर को तैयार करने के 8 जरूरी तरीके



1. व्रत से पहले पौष्टिक भोजन करें



छठ व्रत शुरू होने से पहले अपनी डाइट में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही और साबुत अनाज शामिल करें। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और लंबे व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है।



2. शरीर को रखें हाइड्रेटेड



निर्जला व्रत के दौरान पानी नहीं पीने की परंपरा होती है। ऐसे में व्रत शुरू होने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, जरूरत से ज्यादा पानी एक साथ न पिएं।





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3. अचानक कम न करें खाना



कुछ लोग व्रत से ठीक एक दिन पहले खाना कम कर देते हैं। ऐसा करने से कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। बेहतर है कि व्रत से पहले संतुलित भोजन करें और शरीर को धीरे-धीरे दिनचर्या के बदलाव के लिए तैयार करें।



4. डाइट में शामिल करें फल और ड्राई फ्रूट्स



केला, सेब, अनार, पपीता और मौसमी फल शरीर को विटामिन और मिनरल देते हैं। बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं। ये शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं।





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5. ज्यादा नमक और तले-भुने खाने से बचें



व्रत से पहले ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और नमकीन भोजन खाने से प्यास और पेट संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हल्का, सुपाच्य और संतुलित भोजन करें।



6. पर्याप्त नींद लेना न भूलें



छठ पूजा के दौरान साफ-सफाई, पूजा की तैयारी और दूसरे कामों के कारण थकान बढ़ सकती है। ऐसे में व्रत से पहले रोजाना पर्याप्त नींद लें। इससे शरीर को आराम मिलेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।





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