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विंटर डाइट टिप्स: सर्दी-जुकाम से बचना है तो सर्दियों की शुरुआत में जरूर खाएं ये चीजें

Tue, 10 Nov 2026 09:55 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 10 Nov 2026 09:55 AM IST
सार

What Should You Eat at the Beginning of Winter: इस लेख में जानें कि सर्दियों की शुरुआत में अपनी डाइट में किन हेल्दी फूड्स को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिले, इम्यूनिटी मजबूत रहे और आप सर्दी-जुकाम से बचते हुए पूरे मौसम फिट और हेल्दी रह सकें।
 

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Winter Diet Tips: What Should You Eat at the Beginning of Winter?
सर्दियों की शुरुआत में क्या खाएं? - फोटो : AI
What Should You Eat at the Beginning of Winter: सर्दियों की आहट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है। सुबह और शाम की गुलाबी ठंड भले ही सुहावनी लगे, लेकिन यह संक्रमण, मौसमी फ्लू, सर्दी-जुकाम और त्वचा के रूखेपन का सबसे संवेदनशील दौर होता है। तापमान में गिरावट आते ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है। 


अक्सर लोग ठंड बढ़ते ही अनहेल्दी और ऑयली फूड्स की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे सुस्ती, वजन बढ़ना और पाचन की समस्याएं घर कर जाती हैं। ऐसे में खुद को चुस्त, एक्टिव और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए खानपान में सही बदलाव करना बेहद आवश्यक हो जाता है। शुरुआती ठंड में शरीर को भीतर से गर्माहट और मजबूती देने के लिए पोषण से भरपूर आहार चुनना चाहिए। 

इस लेख में जानें कि सर्दी की शुरुआत में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को थाली में शामिल करना अमृत समान है और किन गलतियों से बचकर आप पूरे मौसम फिट रह सकते हैं।

 
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Winter Diet Tips: What Should You Eat at the Beginning of Winter?
सर्दियों की शुरुआत में क्या खाएं? - फोटो : AI
1. मोटे अनाज से लाएं गर्माहट

गेहूं के सामान्य आटे के स्थान पर बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी की रोटियां खाना शुरू करें। इनमें प्रचुर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और आयरन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा व अंदरूनी गर्माहट देते हैं।

 
Winter Diet Tips: What Should You Eat at the Beginning of Winter?
सर्दियों की शुरुआत में क्या खाएं? - फोटो : instagram
2. मौसमी साग और जड़ वाली सब्जियां

बाजार में मिलने वाले ताजे हरे पत्तेदार साग (सरसों, पालक, मेथी, बथुआ) आयरन, विटामिन A, C और फोलेट से भरपूर होते हैं। वहीं गाजर, चुकंदर, शकरकंद और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां ब्लड फ्लो दुरुस्त रखने और इम्युनिटी मजबूत करने में कारगर हैं।

 
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Winter Diet Tips: What Should You Eat at the Beginning of Winter?
सर्दियों की शुरुआत में क्या खाएं? - फोटो : AI
3. सीमित मात्रा में देसी घी और तिल

ठंड में त्वचा का रूखापन और जोड़ों की अकड़न आम बात है। रोज के भोजन में 1-2 चम्मच शुद्ध देसी घी आंतों के स्वास्थ्य (Gut Health) और फैट-सॉल्युबल विटामिन्स के अवशोषण में मदद करता है। इसके साथ ही तिल और मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट्स व कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देते हैं।

 
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सर्दियों की शुरुआत में क्या खाएं? - फोटो : AdobeStock
4. नेचुरल हीलर्स: अदरक, लहसुन और कच्ची हल्दी

सुबह की शुरुआत अदरक-तुलसी की चाय या काढ़े से करें। रात को सोते समय कच्ची हल्दी वाला गुनगुना दूध पिएं। इनमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण बदलते मौसम में गले की खराश, कफ और वायरल संक्रमण से ढाल बनकर रक्षा करते हैं।

 
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