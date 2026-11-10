विंटर डाइट टिप्स: सर्दी-जुकाम से बचना है तो सर्दियों की शुरुआत में जरूर खाएं ये चीजें

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What Should You Eat at the Beginning of Winter: सर्दियों की आहट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है। सुबह और शाम की गुलाबी ठंड भले ही सुहावनी लगे, लेकिन यह संक्रमण, मौसमी फ्लू, सर्दी-जुकाम और त्वचा के रूखेपन का सबसे संवेदनशील दौर होता है। तापमान में गिरावट आते ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है।



अक्सर लोग ठंड बढ़ते ही अनहेल्दी और ऑयली फूड्स की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे सुस्ती, वजन बढ़ना और पाचन की समस्याएं घर कर जाती हैं। ऐसे में खुद को चुस्त, एक्टिव और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए खानपान में सही बदलाव करना बेहद आवश्यक हो जाता है। शुरुआती ठंड में शरीर को भीतर से गर्माहट और मजबूती देने के लिए पोषण से भरपूर आहार चुनना चाहिए।



इस लेख में जानें कि सर्दी की शुरुआत में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को थाली में शामिल करना अमृत समान है और किन गलतियों से बचकर आप पूरे मौसम फिट रह सकते हैं।



सर्दियों की आहट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है। सुबह और शाम की गुलाबी ठंड भले ही सुहावनी लगे, लेकिन यह संक्रमण, मौसमी फ्लू, सर्दी-जुकाम और त्वचा के रूखेपन का सबसे संवेदनशील दौर होता है। तापमान में गिरावट आते ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है।

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1. मोटे अनाज से लाएं गर्माहट



गेहूं के सामान्य आटे के स्थान पर बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी की रोटियां खाना शुरू करें। इनमें प्रचुर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और आयरन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा व अंदरूनी गर्माहट देते हैं।





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2. मौसमी साग और जड़ वाली सब्जियां



बाजार में मिलने वाले ताजे हरे पत्तेदार साग (सरसों, पालक, मेथी, बथुआ) आयरन, विटामिन A, C और फोलेट से भरपूर होते हैं। वहीं गाजर, चुकंदर, शकरकंद और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां ब्लड फ्लो दुरुस्त रखने और इम्युनिटी मजबूत करने में कारगर हैं।





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3. सीमित मात्रा में देसी घी और तिल



ठंड में त्वचा का रूखापन और जोड़ों की अकड़न आम बात है। रोज के भोजन में 1-2 चम्मच शुद्ध देसी घी आंतों के स्वास्थ्य (Gut Health) और फैट-सॉल्युबल विटामिन्स के अवशोषण में मदद करता है। इसके साथ ही तिल और मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट्स व कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देते हैं।





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