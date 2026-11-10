जानना जरूरी: चाय पीने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? जानें सही समय और इसके फायदे-नुकसान

1 of 5 चाय पीने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? - फोटो : AI







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Is It Safe to Eat Food Immediately After Drinking Tea: भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। कई लोगों को सुबह नाश्ते से पहले चाय पीने की आदत होती है, तो कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग चाय पीने के तुरंत बाद भोजन भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाना सेहत के लिए सही है या नहीं? आइए जानते हैं चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाने का सेहत पर क्या असर पड़ता है और चाय पीने का सही समय क्या है।



भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। कई लोगों को सुबह नाश्ते से पहले चाय पीने की आदत होती है, तो कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग चाय पीने के तुरंत बाद भोजन भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाना सेहत के लिए सही है या नहीं? आइए जानते हैं चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाने का सेहत पर क्या असर पड़ता है और चाय पीने का सही समय क्या है।

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चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है?



चाय पीने के तुरंत बाद खाना खाना हर किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। खासतौर पर इसका संबंध शरीर में आयरन के अवशोषण से है।



1. शरीर में आयरन की कमी हो सकती है



चाय में टैनिन और पॉलीफेनॉल्स नामक तत्व पाए जाते हैं, जो भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन यानी पौधों से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। अगर आप चाय पीने के तुरंत बाद आयरन से भरपूर भोजन करते हैं, तो शरीर को आयरन मिलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एनीमिया या आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



2. पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है



कुछ लोगों को चाय में मौजूद कैफीन के कारण पेट में एसिडिटी, सीने में जलन या बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आपको पहले से एसिड रिफ्लक्स या गैस की समस्या है, तो चाय पीने और भोजन करने के समय पर ध्यान देना जरूरी है।



3. आयरन से भरपूर भोजन का पूरा फायदा नहीं मिलता



अगर आप पालक, दाल, चना, राजमा और हरी सब्जियां खाते हैं, तो उनके तुरंत साथ चाय पीने से आयरन का अवशोषण कम हो सकता है। इसलिए पोषण का पूरा फायदा लेने के लिए चाय और आयरन युक्त भोजन के बीच अंतर रखना बेहतर है।



4. कैफीन की मात्रा पर भी दें ध्यान



चाय में कैफीन मौजूद होता है। अधिक मात्रा में चाय पीने से कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी, नींद में परेशानी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दिनभर में जरूरत से ज्यादा चाय पीने से बचें।





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चाय पीने और खाना खाने के बीच कितना गैप होना चाहिए? खाना खाने से पहले : भोजन से करीब 1 घंटे पहले चाय पीना बेहतर विकल्प हो सकता है।

: भोजन से करीब 1 घंटे पहले चाय पीना बेहतर विकल्प हो सकता है। खाना खाने के बाद : भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद चाय पीने की आदत डालें।

: भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद चाय पीने की आदत डालें। आयरन की कमी होने पर : आयरन युक्त भोजन और चाय के बीच लगभग 1-2 घंटे का अंतर रखें।

: आयरन युक्त भोजन और चाय के बीच लगभग 1-2 घंटे का अंतर रखें। आयरन सप्लीमेंट लेने पर: चाय के साथ आयरन की गोली न लें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित अंतर रखें।



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चाय पीने का सही समय क्या है?



चाय पीने का कोई एक निश्चित समय सभी के लिए सही नहीं होता। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखकर आप चाय का सेवन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी या बेचैनी होती है तो ऐसा करने से बचें।

नाश्ते के तुरंत साथ चाय पीने के बजाय थोड़ा अंतर रखें।

दोपहर में चाय पीना पसंद करते हैं तो इसे भोजन से अलग समय पर लें।

रात में सोने से पहले चाय पीने से बचें, खासकर अगर कैफीन से आपकी नींद प्रभावित होती है।

चाय में बहुत ज्यादा चीनी मिलाने से बचें।

चाय पीने का कोई एक निश्चित समय सभी के लिए सही नहीं होता। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखकर आप चाय का सेवन बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

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