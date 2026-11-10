बच्चों की सेहत पर दें ध्यान: जहरीली हवा से बच्चों को कैसे बचाएं? माता-पिता जरूर अपनाएं ये 8 उपाय

1 of 5 प्रदूषण में छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें - फोटो : AI







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How to Protect Kids from Air Pollution: दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते और उनकी सांस लेने की गति भी बड़ों की तुलना में अधिक होती है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण बच्चों को खांसी, सांस लेने में परेशानी, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं के जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे में माता-पिता के लिए बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है।



खासतौर पर जब AQI खराब या बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाए, तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी और खेलने के समय पर ध्यान देना चाहिए। घर के अंदर की हवा को साफ रखने से लेकर बाहर निकलते समय मास्क और जरूरी सावधानियां अपनाने तक, कुछ छोटे बदलाव बच्चों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदूषण के इस दौर में छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें।

: दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते और उनकी सांस लेने की गति भी बड़ों की तुलना में अधिक होती है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण बच्चों को खांसी, सांस लेने में परेशानी, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं के जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे में माता-पिता के लिए बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

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1. AQI चेक किए बिना बच्चों को बाहर न भेजें



दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता तेजी से बदल सकती है। बच्चों को बाहर खेलने भेजने से पहले अपने इलाके का AQI जरूर चेक करें। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर आउटडोर एक्टिविटी सीमित रखें।



2. सुबह और शाम की आउटडोर एक्टिविटी पर रखें नजर



प्रदूषण के दौरान बच्चों को पार्क, सड़क या खुले मैदान में ज्यादा देर तक खेलने से बचाएं। खासकर जब AQI खराब हो, तो दौड़ने, साइकिल चलाने और आउटडोर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को घर के अंदर शिफ्ट करें।





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3. घर के अंदर की हवा भी रखें साफ



सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी प्रदूषण पहुंच सकता है। खिड़कियां कब खोलनी हैं, इसका फैसला स्थानीय AQI देखकर करें। जरूरत पड़ने पर HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं।



4. बाहर जाते समय मास्क का रखें ध्यान



प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर निकलना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला, उम्र के अनुकूल मास्क इस्तेमाल करने पर विचार करें। छोटे बच्चों को मास्क पहनाते समय उनकी उम्र और सुरक्षा का ध्यान रखें। दो साल से छोटे बच्चों को मास्क न पहनाएं।





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5. बच्चों को हाइड्रेटेड रखें



बच्चों को दिनभर पर्याप्त पानी पिलाएं। उनकी डाइट में फल, हरी सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शामिल करें। इससे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है, हालांकि केवल खानपान प्रदूषण के प्रभाव से पूरी सुरक्षा नहीं देता।



6. घर में धुआं और धूल जमा न होने दें



घर में अगरबत्ती, धूप, सिगरेट और तेज धुआं पैदा करने वाली चीजों से बचें। नियमित सफाई करें और धूल उड़ाने के बजाय गीले कपड़े से फर्श और फर्नीचर साफ करें।





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