हेल्थ अलर्ट: डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है 'साइलेंट डायबिटीज', दुनियाभर में करीब 50% लोग इसका शिकार

क्या हो सकते हैं इसके खतरे?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज की शुरुआत में जरूरी नहीं कि हर किसी में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई दें। जिन लोगों के परिवार में माता-पिता या भाई-बहन को डायबिटीज है, जिनका वजन या पेट की चर्बी ज्यादा है उन्हें डायबिटीज के खतरों को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। एहतियात के तौर पर अपने जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को कुछ संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



बार-बार पेशाब आना और बहुत प्यास लगना।

बिना कोशिश के वजन कम होना।

बार-बार भूख लगना और थकान महसूस होना।

आंखों से धुंधला दिखाई देना।

घाव भरने में देरी और बार-बार संक्रमण होना।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपमें डायबिटीज के जोखिम कारक हैं, तो नियमित रूप से डॉक्टर से मिलकर जांच कराते रहें। आपकी फैमिली हिस्ट्री और अन्य जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ कुछ जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c टेस्ट की मदद से डायबिटीज के खतरों का अंदाजा लगाया जा सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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