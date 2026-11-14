हेल्थ अलर्ट: कहीं आप भी तो नहीं ले रहे ये तीन दवाएं? त्वचा पर पड़ सकता है खतरनाक असर

क्या है इन दवाओं का इस्तेमाल?



फ्यूरोसेमाइड का इस्तेमाल



फ्यूरोसेमाइड एक डाययूरेटिकदवा है, जिसे आमतौर पर वॉटर पिल भी कहा जाता है। यह किडनी के जरिए शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी और लिवर की समस्या के कारण शरीर में होने वाली सूजन और तरल पदार्थ के जमाव को कम करने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भी इसे दिया जाता है।

फेनिटोइन का इस्तेमाल



फेनिटोइन एक एंटी-एपिलेप्टिक यानी मिर्गीरोधी दवा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर इसे दौरे की आपात स्थिति के उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।



लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल



लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्टेबलाइजर दवा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। यह बीमारी में होने वाले अत्यधिक उत्साह, असामान्य व्यवहार, चिड़चिड़ापन जैसी स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। डॉक्टर इसे मूड में होने वाले गंभीर उतार-चढ़ाव को रोकने और बीमारी को लंबे समय तक नियंत्रित रखने के लिए भी देते हैं।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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