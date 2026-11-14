निमोनिया अलर्ट: फेफड़ों की इस बीमारी से एक साल में 25 लाख मौतें, जानिए बच्चों को कैसे बचाएं इस खतरे से

1 of 4 निमोनिया की समस्या के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com/AI







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निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसे अक्सर लोग सामान्य सर्दी-जुकाम या खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकती है। खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए निमोनिया का संक्रमण अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते हैं।



ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में दुनियाभर में निमोनिया के कारण करीब 25 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें लगभग 6.10 लाख बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे। इस बीमारी में फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों में सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इससे बच्चों को सांस लेने में परेशानी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा रहता है। ऐसे में इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।



कहीं आपका बच्चा या आप भी तो इस बीमारी का शिकार नहीं हैं? , वर्ष 2023-24 में दुनियाभर में निमोनिया के कारण करीब 25 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें लगभग 6.10 लाख बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे। इस बीमारी में फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों में सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इससे बच्चों को सांस लेने में परेशानी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा रहता है। ऐसे में इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।कहीं आपका बच्चा या आप भी तो इस बीमारी का शिकार नहीं हैं?

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2 of 4 बच्चों में निमोनिया - फोटो : Freepik.com

6 लाख से ज्यादा बच्चों की गई जान

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुमानों के मुताबिक निमोनिया दुनिया में मौतों का एक बड़ा कारण बना हुआ है। फेफड़ों को संक्रमित करने वाली यह बीमारी हर साल लाखों लोगों की जिंदगी छीन रही है।

वर्ष 2023-24 में निमोनिया से दुनियाभर में करीब 25 लाख लोगों की मौत हुई।

इनमें लगभग 6.10 लाख बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे।

इसमें फेफड़ों के भीतर मौजूद छोटी-छोटी वायु थैलियों यानी एल्वियोली में सूजन आ जाती है। कई बार इन थैलियों में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस और कुछ मामलों में फंगस के कारण भी हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को इसका प्रमुख कारण माना जाता है।

3 of 4 फेफड़ों में संक्रमण की समस्या - फोटो : Adobe Stock

निमोनिया के खतरों के बारे में जान लीजिए



निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है, जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस और कुछ मामलों में फंगस के कारण होता है। इस बीमारी में फेफड़ों के भीतर मौजूद छोटी-छोटी वायु थैलियों (एल्वियोली) में सूजन आ जाती है।

निमोनिया होने पर तेज बुखार, खांसी, बलगम, सीने में दर्द, ठंड लगना और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कुछ मरीजों में थकान, कमजोरी और भूख कम लगने की शिकायत भी होती है।

यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है।

समय पर बीमारी की पहचान और उचित उपचार जरूरी है, क्योंकि गंभीर स्थिति में निमोनिया के कारण रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है।

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4 of 4 बच्चों में निमोनिया की समस्या - फोटो : Freepik.com