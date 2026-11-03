हेल्थ अलर्ट: कई दिनों से नहीं रुक रही खांसी? जान लें कब ये हो सकती है गंभीर बीमारी की वजह

हृदय रोगों का खतरा दुनियाभर में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी के अलावा शारीरिक गतिविधियों की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर लोग सीने में दर्द, सांस फूलने और धड़कन तेज होने को दिल की बीमारी के लक्षण मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी भी कभी-कभी हृदय की समस्याओं का संकेत हो सकती है? खासकर जब खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी या सीने में भारीपन महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
लगातार बनी रहने वाली खांसी को आमतौर पर टीबी या फिर फेफड़ों की अन्य बीमारियों का संकेत माना जाता है पर कई बार खांसी बने रहने का कारण हार्ट हेल्थ में गड़बड़ी भी हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को लंबे समय तक रहने वाली खांसी को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं।
आइए जानते कि खांसी और हार्ट हेल्थ का क्या कनेक्शन है?
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हार्ट की समस्या
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लगातार खांसी हो सकता है हृदय रोगों का अलार्म
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हृदय रोगों के कारण दिल की रक्त पंप करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थिति में दिल शरीर की जरूरत के अनुसार खून पंप नहीं कर पाता। इसके कारण फेफड़ों में तरल जमा होने लगता है, जिसे पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं।
- फेफड़ों में तरल बढ़ने से लगातार खांसी, सांस फूलने और सीने में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट फेलियर के मरीजों में खांसी, थकान और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए लंबे समय से बनी खांसी के साथ अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
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खांसी-सांस की समस्या
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रात में ज्यादा खांसी होना और भी खतरनाक
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, खांसी की बनी रहने वाली समस्या वैसे तो कई बीमारियों में देखी जाती रही है। पर खांसी के कुछ ऐसे संकेत हैं जो हृदय संबंधी समस्या की आशंका बढ़ा देते हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
- रात में सोते समय खांसी का बढ़ जाना।
- लेटने पर खांसी और सांस फूलने की समस्या होना।
- खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होना।
- खांसी के साथ सीने में दबाव या भारीपन रहना।
- खांसी के साथ झागदार बलगम आना।
ऐसे लक्षण हार्ट फेलियर या फेफड़ों में तरल जमा होने की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। झागदार बलगम और अचानक गंभीर रूप से सांस फूलना आपातकालीन स्थिति का संकेत हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की मदद लें।
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खांसी की समस्या
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हार्ट के अलावा खांसी के और क्या कारण हैं?
डॉक्टर बताते हैं कि लगातार खांसी होने का मतलब हमेशा हृदय रोग नहीं होता। कई बार सर्दी-जुकाम, एलर्जी, अस्थमा-टीबी जैसी दूसरी समस्याओं में भी आपको खांसी की समस्या होती रहती है। अगर खांसी के साथ सांस फूलने, पैरों में सूजन या लेटने पर सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। खांसी दो से तीन सप्ताह तक बनी रहे तो इसपर गंभीरता से ध्यान देते हुए तुरंत जांच कराएं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस से एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है।
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