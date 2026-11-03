हेल्थ अलर्ट: कई दिनों से नहीं रुक रही खांसी? जान लें कब ये हो सकती है गंभीर बीमारी की वजह

1 of 4 खांसी की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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हृदय रोगों का खतरा दुनियाभर में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी के अलावा शारीरिक गतिविधियों की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर लोग सीने में दर्द, सांस फूलने और धड़कन तेज होने को दिल की बीमारी के लक्षण मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी भी कभी-कभी हृदय की समस्याओं का संकेत हो सकती है? खासकर जब खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी या सीने में भारीपन महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



लगातार बनी रहने वाली खांसी को आमतौर पर टीबी या फिर फेफड़ों की अन्य बीमारियों का संकेत माना जाता है पर कई बार खांसी बने रहने का कारण हार्ट हेल्थ में गड़बड़ी भी हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को लंबे समय तक रहने वाली खांसी को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं।



आइए जानते कि खांसी और हार्ट हेल्थ का क्या कनेक्शन है?

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2 of 4 हार्ट की समस्या - फोटो : Adobe stock photos

लगातार खांसी हो सकता है हृदय रोगों का अलार्म



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हृदय रोगों के कारण दिल की रक्त पंप करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थिति में दिल शरीर की जरूरत के अनुसार खून पंप नहीं कर पाता। इसके कारण फेफड़ों में तरल जमा होने लगता है, जिसे पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं।

फेफड़ों में तरल बढ़ने से लगातार खांसी, सांस फूलने और सीने में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट फेलियर के मरीजों में खांसी, थकान और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए लंबे समय से बनी खांसी के साथ अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

3 of 4 खांसी-सांस की समस्या - फोटो : Adobe Stock

रात में ज्यादा खांसी होना और भी खतरनाक



ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, खांसी की बनी रहने वाली समस्या वैसे तो कई बीमारियों में देखी जाती रही है। पर खांसी के कुछ ऐसे संकेत हैं जो हृदय संबंधी समस्या की आशंका बढ़ा देते हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रात में सोते समय खांसी का बढ़ जाना।

लेटने पर खांसी और सांस फूलने की समस्या होना।

खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होना।

खांसी के साथ सीने में दबाव या भारीपन रहना।

खांसी के साथ झागदार बलगम आना।

ऐसे लक्षण हार्ट फेलियर या फेफड़ों में तरल जमा होने की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। झागदार बलगम और अचानक गंभीर रूप से सांस फूलना आपातकालीन स्थिति का संकेत हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की मदद लें।

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4 of 4 खांसी की समस्या - फोटो : Freepik.com