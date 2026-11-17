मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज्यादा चीनी खाने से मोटापा से लेकर टाइप-2 डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही वजह है कि डॉक्टर रोजाना खानपान में चीनी की मात्रा कम से कम रखने की सलाह देते हैं। डायबिटीज के मरीजों को भी मीठी चीजों के सेवन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या स्वस्थ रहने के लिए चीनी खाना पूरी तरह छोड़ना जरूरी है?

अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए खान-पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम रोजाना जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसका असर शरीर के वजन से लेकर दिल, लिवर और मेटाबॉलिज्म तक पर पड़ता है। खानपान को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन चीजों को सेहत के लिए सबसे नुकसानदायक बताते हैं- चीनी उनमें शीर्ष पर है। चीनी का जरूरत से ज्यादा सेवन कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है।

पुरुष, महिलाएं और बच्चे के लिए चीनी की मात्रा स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आपको रोजाना कितनी चीनी खानी चाहिए, ये आपकी उम्र और खान-पान की दूसरी आदतों पर निर्भर करता है। हालांकि आहार संबंधी सलाह के अनुसार 25-35 ग्राम से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

सिर्फ चाय में चीनी कम करना काफी नहीं



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप चाय या दूध में चीनी डालकर ही उसका सेवन कर रहे हों। कई पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में भी एडेड शुगर मौजूद होती है।



कैंडी, पैकेट वाले जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और प्रोसेस्ड फूड में भी चीनी होती है। इनका नियमित सेवन भी शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ा सकता है।

इतना ही नहीं फलों में भी प्राकृतिक रूप से शुगर होती है, लेकिन साबुत फलों में फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। इसलिए साबुत फल खाना मीठे पेय पदार्थों की तुलना में बेहतर विकल्प है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, रोजाना चीनी की मात्रा घटाने के लिए सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे मीठे पेय से दूरी बनाएं। पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके न्यूट्रिशन लेबल पर एडेड शुगर की मात्रा जरूर देखें। चाय-कॉफी में धीरे-धीरे चीनी कम करें । गुड़ और खजूर जैसे विकल्पों का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि इनमें भी शुगर होती है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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