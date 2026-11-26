1 of 6 सुबह मोबाइल देखने की आदत छोड़ने के 7 आसान तरीके - फोटो : AI







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Is Checking Your Phone First Thing in the Morning Bad for Your Brain: सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है? अलार्म बंद करने के बाद WhatsApp मैसेज, Instagram, Facebook और न्यूज अपडेट चेक करना आजकल ज्यादातर लोगों की आदत बन गई है। कई लोगों के लिए तो बिस्तर से उठने से पहले मोबाइल देखना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही स्क्रीन पर घंटों नहीं, बल्कि कुछ मिनट बिताने की यह आदत आपकी मानसिक सेहत और दिमाग पर क्या असर डाल सकती है?



विशेषज्ञों के मुताबिक, सुबह-सुबह नोटिफिकेशन, काम के मैसेज और नकारात्मक खबरें देखने से कुछ लोगों में तनाव, बेचैनी और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। इससे दिन की शुरुआत भी प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं सुबह उठते ही फोन देखने के संभावित नुकसान और इस आदत से बचने के आसान तरीके।

सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है? अलार्म बंद करने के बाद WhatsApp मैसेज, Instagram, Facebook और न्यूज अपडेट चेक करना आजकल ज्यादातर लोगों की आदत बन गई है। कई लोगों के लिए तो बिस्तर से उठने से पहले मोबाइल देखना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही स्क्रीन पर घंटों नहीं, बल्कि कुछ मिनट बिताने की यह आदत आपकी मानसिक सेहत और दिमाग पर क्या असर डाल सकती है?

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सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत क्यों पड़ जाती है?



आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। कई लोग रात में सोने से पहले मोबाइल अपने पास रखते हैं और सुबह अलार्म बंद करते ही सोशल मीडिया या मैसेज चेक करने लगते हैं।



इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं: रातभर आए मैसेज और नोटिफिकेशन देखने की उत्सुकता

सोशल मीडिया पर नए अपडेट जानने की आदत

ऑफिस और काम से जुड़े ईमेल चेक करना

किसी जरूरी कॉल या मैसेज के छूट जाने का डर

खाली समय में मोबाइल चलाने की आदत

धीरे-धीरे यह आदत ऑटोमैटिक व्यवहार बन सकती है। व्यक्ति को कई बार पता भी नहीं चलता कि उसने सुबह उठते ही मोबाइल क्यों उठा लिया।



आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। कई लोग रात में सोने से पहले मोबाइल अपने पास रखते हैं और सुबह अलार्म बंद करते ही सोशल मीडिया या मैसेज चेक करने लगते हैं।इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:धीरे-धीरे यह आदत ऑटोमैटिक व्यवहार बन सकती है। व्यक्ति को कई बार पता भी नहीं चलता कि उसने सुबह उठते ही मोबाइल क्यों उठा लिया।

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सुबह उठते ही मोबाइल देखने से दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है? तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है

ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है

मूड खराब हो सकता है

दिमाग पर सूचनाओं का दबाव बढ़ सकता है

सुबह की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है

बार-बार फोन चेक करने की आदत बढ़ सकती है



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क्या सुबह मोबाइल देखने से याददाश्त कमजोर होती है?



सुबह उठते ही मोबाइल देखने से सीधे याददाश्त कमजोर हो जाती है, ऐसा साबित करने वाला पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि, लगातार मोबाइल इस्तेमाल करना, बार-बार नोटिफिकेशन चेक करना और एक साथ कई काम करने की कोशिश करना ध्यान और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है।



एक अध्ययन में पाया गया कि 45 मिनट तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के बाद प्रतिभागियों में मानसिक थकान बढ़ी और कुछ ध्यान संबंधी परीक्षणों में प्रदर्शन प्रभावित हुआ। हालांकि, इसे सुबह उठते ही फोन देखने के सीधे प्रभाव के रूप में नहीं समझना चाहिए।





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