सेहत की बात: शादी से पहले सभी लड़कियों को जरूर लगवानी चाहिए ये वैक्सीन, जानलेवा बीमारी से होगा बचाव

जिस तरह से दुनियाभर में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, कम उम्र में ही लोग क्रॉनिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं इसे लेकर अब लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। इसका सबसे आम उदाहरण ये है कि अब शादी से पहले कुंडली के साथ वर-वधू के हेल्थ रिपोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
शादी से पहले स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियों में आमतौर पर मेडिकल चेकअप, खान-पान और फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक जरूरी वैक्सीन के बारे में अब भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाने वाली एचपीवी वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक होना जरूरी है।
डॉक्टर कहते हैं, सही उम्र में शादी से पहले एचपीवी वैक्सीन लगवाने से लड़कियों को गंभीर सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाया जा सकता है। क्या आपने ये टीका लगवाया है?
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कैंसर से बचाने वाली वैक्सीन
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एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक आम वायरस है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैल सकता है। इस वायरस के कुछ प्रकार के स्ट्रेन के लंबे समय तक शरीर में बने रहने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। एचपीवी वैक्सीन इस जोखिम को कम करने में मददगार हो सकती है।
- विशेषज्ञ कम उम्र में, यौन संपर्क शुरू होने से पहले इसे लगवाने की सलाह देते हैं।
- शादी की उम्र से पहले इस वैक्सीन को लेने से सर्वाइकल कैंसर के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- हर एचपीवी संक्रमण कैंसर में नहीं बदलता। अधिकतर संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद खत्म कर देती है, लेकिन कुछ संक्रमण लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
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सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली वैक्सीन
- फोटो : Freepik.com
शादी से पहले वैक्सीन क्यों लगवाने की सलाह दी जाती है?
अमर उजाला से बातचीत में डॉ अवधेश अहिरवार बताते हैं, एचपीवी वैक्सीन का सबसे अच्छा असर तब होता है, जब आप इसे वायरस के संपर्क में आने से पहले इसे लगवा ले। इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन लड़कियों को 914 साल की उम्र में टीका लगाने की सलाह देता है। यानी सही समय शादी से काफी पहले का है।
- शादी से पहले वैक्सीन लगवाने का मतलब यह नहीं कि शादी ही संक्रमण का कारण है।
- एचपीवी यौन संपर्क से फैल सकता है और वैक्सीन का उद्देश्य संभावित संक्रमण से पहले सुरक्षा देना है।
- अधिक उम्र में भी कुछ लोगों को वैक्सीन का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसे समय रहते लगवाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
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एचपीवीवैक्सीन
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वैक्सीन लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
डॉक्टर बताते हैं, वैक्सीन की खुराक और समय आपकी उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करती है।
- गर्भावस्था में आमतौर पर एचपीवी वैक्सीन न लेने की सलाह दी जाती है।
- पुरुषों को भी कुछ एचपीवी संक्रमणों और उनसे जुड़े कैंसर का खतरा हो सकता है। ऐसे में ज्यादा जोखिम वाले पुरुषों को भी ये वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए।
- मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वैक्सीन पहले से मौजूद संक्रमण या उससे हुए कोशिकीय बदलावों को ठीक नहीं करती है, मसलन टीका लगवाने के बाद भी आप संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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