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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? जानें इसके पीछे की असली वजह

Wed, 07 Oct 2026 04:08 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 07 Oct 2026 04:08 PM IST
सार

Why Women Gain Weight After Marriage: इस लेख में जानें शादी के बाद महिलाओं का वजन क्यों बढ़ सकता है, इसके पीछे कौन से जीवनशैली, खान-पान, नींद, तनाव और हार्मोनल कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : AI
Why Women Gain Weight After Marriage: आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि शादी के बाद महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई शादी के बाद वजन बढ़ना तय है या इसके पीछे कोई और वजह होती है? बदलती लाइफस्टाइल, खान-पान और रोजमर्रा की आदतों का इसमें कितना योगदान है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख में जानें शादी के बाद वजन बढ़ने की असली वजह क्या हो सकती है और किन बातों का इस पर असर पड़ता है

 
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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : Adobe
शादी के बाद महिलाओं का वजन क्यों बढ़ सकता है?

1. दिनचर्या में बदलाव

 शादी के बाद जीवनशैली में कई बदलाव आते हैं। सोने-जागने का समय, खाने का समय और रोज की गतिविधियां बदल सकती हैं। नियमित दिनचर्या बिगड़ने से शारीरिक गतिविधि कम हो सकती है, जिसका असर वजन पर पड़ सकता है।

2. खान-पान की आदतों में बदलाव

 शादी के बाद कई बार खाने की आदत और भोजन का पैटर्न बदल जाता है। ज्यादा कैलोरी वाले भोजन, मिठाई, तले हुए खाद्य पदार्थ या बार-बार बाहर खाने की आदत वजन बढ़ने का कारण बन सकती है।
 
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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : Freepik.com

3. एक्सरसाइज के लिए कम समय

 नई जिम्मेदारियों और काम के दबाव के कारण महिलाओं को व्यायाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। रोजाना की शारीरिक गतिविधि कम होने पर शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है।

4. नींद की कमी

 पर्याप्त नींद न लेने से भूख और खाने से जुड़ी आदतों पर असर पड़ सकता है। देर रात तक जागना और नींद का नियमित पैटर्न बिगड़ना भी वजन प्रबंधन को मुश्किल बना सकता है।

 
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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : Adobe Stock Photo
5. तनाव

 शादी के बाद नई जिम्मेदारियों, नौकरी, परिवार और दूसरी परिस्थितियों की वजह से तनाव बढ़ सकता है। कुछ लोग तनाव के दौरान ज्यादा खाना या मीठा खाने लगते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है।

6. गर्भावस्था और प्रसव

 गर्भावस्था के दौरान शरीर में स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ता है। प्रसव के बाद भी पहले वाले वजन तक लौटने में समय लग सकता है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव और कम शारीरिक गतिविधि भी भूमिका निभा सकती है।

 7. हार्मोनल या स्वास्थ्य संबंधी कारण

 कुछ महिलाओं में थायरॉइड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण वजन बढ़ सकता है। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से वजन बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
 
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क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : Freepik.com

 वजन नियंत्रित रखने के लिए क्या करें?
 
  •  रोज अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करें।
  •  भोजन में सब्जियां, फल, प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करें।
  •  तले हुए और अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थ सीमित करें।
  •  पर्याप्त पानी पिएं।
  • रोज पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें।
  •  लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें।
  •  तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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