क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? जानें इसके पीछे की असली वजह

1 of 5 क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : AI







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Why Women Gain Weight After Marriage: आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि शादी के बाद महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई शादी के बाद वजन बढ़ना तय है या इसके पीछे कोई और वजह होती है? बदलती लाइफस्टाइल, खान-पान और रोजमर्रा की आदतों का इसमें कितना योगदान है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख में जानें शादी के बाद वजन बढ़ने की असली वजह क्या हो सकती है और किन बातों का इस पर असर पड़ता है

: आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि शादी के बाद महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई शादी के बाद वजन बढ़ना तय है या इसके पीछे कोई और वजह होती है? बदलती लाइफस्टाइल, खान-पान और रोजमर्रा की आदतों का इसमें कितना योगदान है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख में जानें शादी के बाद वजन बढ़ने की असली वजह क्या हो सकती है और किन बातों का इस पर असर पड़ता है

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2 of 5 क्या शादी के बाद महिलाओं का वजन सच में बढ़ जाता है? - फोटो : Adobe

शादी के बाद महिलाओं का वजन क्यों बढ़ सकता है?



1. दिनचर्या में बदलाव



शादी के बाद जीवनशैली में कई बदलाव आते हैं। सोने-जागने का समय, खाने का समय और रोज की गतिविधियां बदल सकती हैं। नियमित दिनचर्या बिगड़ने से शारीरिक गतिविधि कम हो सकती है, जिसका असर वजन पर पड़ सकता है।



2. खान-पान की आदतों में बदलाव



शादी के बाद कई बार खाने की आदत और भोजन का पैटर्न बदल जाता है। ज्यादा कैलोरी वाले भोजन, मिठाई, तले हुए खाद्य पदार्थ या बार-बार बाहर खाने की आदत वजन बढ़ने का कारण बन सकती है।



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3. एक्सरसाइज के लिए कम समय



नई जिम्मेदारियों और काम के दबाव के कारण महिलाओं को व्यायाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। रोजाना की शारीरिक गतिविधि कम होने पर शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है।



4. नींद की कमी



पर्याप्त नींद न लेने से भूख और खाने से जुड़ी आदतों पर असर पड़ सकता है। देर रात तक जागना और नींद का नियमित पैटर्न बिगड़ना भी वजन प्रबंधन को मुश्किल बना सकता है।





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5. तनाव



शादी के बाद नई जिम्मेदारियों, नौकरी, परिवार और दूसरी परिस्थितियों की वजह से तनाव बढ़ सकता है। कुछ लोग तनाव के दौरान ज्यादा खाना या मीठा खाने लगते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है।



6. गर्भावस्था और प्रसव



गर्भावस्था के दौरान शरीर में स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ता है। प्रसव के बाद भी पहले वाले वजन तक लौटने में समय लग सकता है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव और कम शारीरिक गतिविधि भी भूमिका निभा सकती है।



7. हार्मोनल या स्वास्थ्य संबंधी कारण



कुछ महिलाओं में थायरॉइड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण वजन बढ़ सकता है। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से वजन बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।



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