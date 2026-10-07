पेट की चर्बी कैसे घटाएं: बेली फैट कम करना है तो न करें ये 3 गलतियां, वरना मेहनत हो सकती है बेकार

Weight Loss Mistakes:
पतली कमर और सपाट पेट हर किसी की फिटनेस चाहत होती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ डाइट कम करना ही काफी नहीं माना जाता। कई लोग घंटों एक्सरसाइज करने या खाना बहुत कम करने के बावजूद बेली फैट कम नहीं कर पाते। इसकी एक वजह रोजमर्रा की कुछ ऐसी गलत आदतें हो सकती हैं, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता।
ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि शरीर के किसी एक हिस्से की चर्बी को सिर्फ उसी हिस्से की एक्सरसाइज से कम करना आसान नहीं होता। अगर आप भी कमर को पतला और पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो इन 3 आम गलतियों से बचना जरूरी है।
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बेली फैट कम करना है तो न करें ये 3 गलतियां
- फोटो : AI
बेली फैट घटाने में कौन सी 3 गलतियां बनती हैं रुकावट?
सिर्फ डाइट कम करना
वजन कम करने के लिए कई लोग खाना बहुत कम कर देते हैं या भोजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। लंबे समय तक बहुत कम खाना टिकाऊ तरीका नहीं है। इसके बजाय संतुलित डाइट लेना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल हो।
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बेली फैट कम करना है तो न करें ये 3 गलतियां
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सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करना
कई लोग सोचते हैं कि रोज क्रंचेज या सिट-अप्स करने से सिर्फ पेट की चर्बी कम हो जाएगी। लेकिन शरीर में जमा वसा को केवल एक खास नींद और तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं। पर्याप्त नींद न लेने और लगातार तनाव में रहने से भूख और खाने की आदतों पर हिस्से से कम करना संभव नहीं होता। बेली फैट कम करने के लिए नियमित वॉक, दौड़ना, साइकिलिंग जैसी कार्डियो गतिविधियों के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
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बेली फैट कम करना है तो न करें ये 3 गलतियां
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नींद और तनाव को नजरअंदाज करना
फिटनेस के दौरान लोग अक्सर डाइट और एक्सरसाइज पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नींद और तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं। पर्याप्त नींद न लेने और लगातार तनाव में रहने से भूख और खाने की आदतों पर असर पड़ सकता है। इसलिए रोज पर्याप्त नींद लेने, तनाव कम करने और दिनभर सक्रिय रहने की कोशिश करें।
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बेली फैट कम करना है तो न करें ये 3 गलतियां
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बेली फैट कम करने के लिए क्या करें?
- रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करें।
- लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें।
- खाने में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें। मीठे पेय और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करें।
- पर्याप्त पानी पिएं।
- नियमित और पर्याप्त नींद लें।
- वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा खाना छोड़ने से बचें।
ध्यान रखें कि बेली फैट कम होने में समय लग सकता है। हर व्यक्ति के शरीर, उम्र, गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। किसी खास बीमारी या वजन से जुड़ी समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।