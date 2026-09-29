हेल्थ अलर्ट: बारिश और बदलते मौसम ने कर दिया है बीमार? जानिए क्या सावधानियां बरतें

1 of 4 बुखार होने पर क्या करें? - फोटो : Amarujala.com/AI







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बीते दिनों उत्तर भारत के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश देखी गई। इसके बाद मौसम ने फिर एक बार करवट ली है। मौसम में हो रहे इस तरह के बदलाव का सेहत पर सीधा असर होता है। कभी तेज बारिश, कभी उमस और फिर अचानक तापमान में बदलाव से रोजमर्रा की दिनचर्या भी प्रभावित होती है। ये लोगों में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार या पेट से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है।



इसके अलावा बारिश के दौरान जमा पानी और साफ-सफाई में गड़बड़ी की स्थिति मच्छरों और दूसरे संक्रमणों से जुड़े जोखिमों को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को इन दिनों सेहत को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

2 of 4 वायरल बुखार की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मौसम बदलने पर सर्दी-जुकाम होना काफी आम है। तापमान में उतार-चढ़ाव, वायरल संक्रमण, धूल-धुआं से नाक और गले में परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में दवा लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें।



शरीर को दें आराम सर्दी-जुकाम होने पर शरीर को आराम दें और अच्छी नींद लें। बहुत ज्यादा थकान या लगातार काम करने से रिकवरी में समय लग सकता है। अगर कमजोरी या शरीर में दर्द महसूस हो रहा है तो आराम बहुत जरूरी है।

3 of 4 सर्दी-जुकाम की समस्या - फोटो : Freepik.com

इन बातों का भी रखें ध्यान



सर्दी-जुकाम, बुखार होने पर गुनगुना पानी, सूप या दूसरे तरल पदार्थ लेते रहें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और गले में होने वाली खराश या सूखापन कुछ कम हो सकता है।

गले में दर्द या खराश होने पर गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें, इससे गले को राहत मिल सकती है।

नाक बंद होने पर सलाइन नेजल ड्रॉप्स या सलाइन स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बंद नाक होने पर भाप लेने से आराम मिलता है।

सर्दी-जुकाम के दौरान धूल, धुआं, सिगरेट से गले की जलन बढ़ा सकती हैं, इसलिए इनसे जितना संभव हो दूर रहें।

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4 of 4 दवाओं को लेकर सावधानी - फोटो : Freepik.com