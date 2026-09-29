ब्रेन हेल्थ: उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को एक्टिव रखना है तो करें ये उपाय, विशेषज्ञों ने बताया कारगर

रोजाना वॉक से दिमाग को फायदे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, उम्र बढ़ने के साथ नियमित शारीरिक गतिविधि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल की रिसर्च में रोजाना तेज चलने की आदत को मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त तथा सोचने की क्षमता में सुधार करने वाला पाया गया है। लगातार बैठे रहने के बजाय रोजमर्रा की गतिविधि बढ़ाना दिमाग के लिए फायदेमंद आदत हो सकती है।

लंबे समय तक बैठे रहने से बेहतर है थोड़ा ज्यादा चलना



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपका काम लंबे समय तक बैठकर करने वाला है, तो पूरे दिन बिल्कुल निष्क्रिय रहने के बजाय बीच-बीच में चलने की आदत बनाएं। हालिया शोध में दैनिक गतिविधि और बेहतर मानसिक कार्यक्षमता के बीच लिंक पाया गया है। बुजुर्गों में भी वॉक करने की आदत संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार करने में फायदेमंद पाई गई है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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