सेहत की बात: आखिर क्यों कम नहीं होता बेली फैट? कौन सी आदतें बन रही हैं सबसे बड़ी रुकावट, यहां जानिए

1 of 5 बेली फैट के कारण होने वाले नुकसान - फोटो : Amarujala.com







Link Copied



अधिक वजन और मोटापे को सेहत के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है। डायबिटीज से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक, मोटापा इन सभी समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को कम उम्र से ही वजन को बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं।



जब बात अधिक वजन की होती है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ पेट की चर्बी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से पेट के आसपास जमा चर्बी आपमें दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है?



शरीर का वजन कम करना तो फिर भी आसान है पर पेट की चर्बी कम करना बहुत से लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है। इसके लिए कई लोग खाना कम कर देते हैं, सुबह-शाम टहलना शुरू कर देते हैं फिर भी कमर की चौड़ाई कम नहीं होती।



अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आइए जान लेते हैं कि आखिर बेली फैट कम क्यों नहीं होता है? जब बात अधिक वजन की होती है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ पेट की चर्बी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं।में हमने बताया कि किस तरह से पेट के आसपास जमा चर्बी आपमें दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है?शरीर का वजन कम करना तो फिर भी आसान है पर पेट की चर्बी कम करना बहुत से लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है। इसके लिए कई लोग खाना कम कर देते हैं, सुबह-शाम टहलना शुरू कर देते हैं फिर भी कमर की चौड़ाई कम नहीं होती।अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आइए जान लेते हैं कि आखिर बेली फैट कम क्यों नहीं होता है?

2 of 5 बेली फैट की समस्या - फोटो : Freepik.com

बेली फैट बढ़ने की समस्या



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बेली फैट का कारण सिर्फ ज्यादा खाना नहीं होता। नींद की कमी, दिनभर बैठे रहना, मीठे पेय और जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाली चीजों का सेवन भी इसे बढ़ाने वाला हो सकता है। लगातार तनाव जैसी रोज की आदतें भी वजन घटाने की कोशिशों को प्रभावित कर सकती हैं।

पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी केवल आपके लुक को खराब नहीं करती है। पेट के अंदर मौजूद विसरल फैट यानी अंगों के आसपास जमा चर्बी शरीर में सूजन और मेटाबॉलिज्म के लिए भी मुश्किलों का कारण बन सकती है।

आइए जानते हैं कि किन आदतों के कारण बेली फैट को कम करना मुश्किल हो सकता है?

3 of 5 ज्यादा बैठे रहने की आदत - फोटो : Freepik.com

दिनभर बैठे रहना नुकसानदायक



अगर आपका काम ऐसा है जिसमें घंटों कुर्सी पर बैठना पड़ता है और दिनभर में चलना-फिरना बहुत कम है, तो यह पेट की चर्बी बढ़ने की एक वजह हो सकती है।

शरीर जितनी कैलोरी बर्न करता है, उससे ज्यादा कैलोरी लगातार लेते रहने से ये शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो सकती है। शारीरिक गतिविधियों में कमी इस समस्या को बढ़ाने वाली हो सकती है।

इसलिए सिर्फ 30 मिनट व्यायाम करके बाकी दिन लगातार बैठे रहना पर्याप्त नहीं है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

खाने की मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें



चिप्स, मिठाई, फास्ट फूड और मीठे पेय जैसी हाई कैलोरी वाली चीजें अगर आपकी डाइट में शामिल हैं तो वजन कम करना मुश्किल हो सकता है। खासकर एक-दो केन मीठे पेय से भी शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी जा सकती है।

वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो सिर्फ खाना कम करने से काम नहीं चलेगा। आहार में सब्जियां-फल, साबुत अनाज और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए।

विज्ञापन

5 of 5 थायरॉइ़ड का वजन पर असर - फोटो : Adobe Stock