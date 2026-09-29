हेल्थ अलर्ट: डेंगू-मलेरिया के बाद कई हफ्तों तक क्यों बनी रहती है थकान? इन संकेतों को लेकर रहें सावधान

1 of 4 डेंगू के बाद थकान - फोटो : Amarujala.com/AI







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बीते-दिनों हुई बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे मच्छरों के बढ़ने और डेंगू-मलेरिया के खतरे को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। डेंगू-मलेरिया का बुखार वैसे तो ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षणों वाला होता है और सामान्य उपचार से ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ये बीमारियां गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो सकती हैं।



आमतौर पर डेंगू-मलेरिया में बुखार उतरने के बाद मान लिया जाता है कि बीमारी अब खत्म हो गई। लेकिन डेंगू जैसी बीमारी में खतरा बुखार उतरने के बाद ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। इतना ही नहीं कुछ लोगों को बीमारी से ठीक होने के बाद लंबे समय तक शरीर में कमजोरी, थकान, चक्कर आने या काम करने की क्षमता कम महसूस हो सकती है।



आइए जानते हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद भी थकान-कमजोरी क्यों रहती है और इससे कैसे आराम पाया जा सकता है?

2 of 4 बुखार ठीक होने के बाद थकान - फोटो : Adobe Stock

डेंगू के बाद होने वाली दिक्कतें



डेंगू के बाद लोगों में कई हफ्तों तक थकान बनी रह सकती है। मलेरिया में भी बीमारी के दौरान शरीर पर काफी दबाव पड़ता है। कुछ मामलों में एनीमिया भी हो सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर और सांस फूलने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए रिकवरी के दौरान शरीर को समय देना और ठीक होने के बाद भी कुछ संकेतों पर नजर रखना जरूरी है।

डेंगू के दौरान तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द, सिरदर्द जैसी परेशानियां होती हैं।

शरीर इन समस्याओं से मुकाबले के दौरान काफी ऊर्जा खर्च करता है। यही कारण है कि बीमारी खत्म होने के बाद भी शरीर तुरंत पहले जैसी ताकत में नहीं लौट पाता।

डेंगू से ठीक होने के बाद कई हफ्तों तक थकान रह सकती है। इसलिए बुखार उतरते ही बहुत ज्यादा मेहनत नहीं शुरू करनी चाहिए।

3 of 4 थकान-कमजोरी की समस्या - फोटो : Freepik.com

मलेरिया के बाद कमजोरी की वजह बन सकती है एनीमिया



मलेरिया में परजीवी संक्रमण का असर लाल रक्त कोशिकाओं पर पड़ सकता है, यही कारण है कि कई लोगों में एनीमिया की समस्या हो सकती है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन कम होने पर ऑक्सीजन का संचार प्रभावित हो सकता है।

इससे थकान, कमजोरी, चक्कर और थोड़ी मेहनत पर सांस फूलने जैसी शिकायतें हो सकती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मलेरिया को एनीमिया का खतरा बढ़ाने वाला भी माना जाता है।

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4 of 4 बीमारी से ठीक होने के बाद सावधानियां - फोटो : Freepik.com