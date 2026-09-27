दिमागी सेहत: याददाश्त की कमजारी कहीं ब्रेन फॉग का तो नहीं है संकेत, जानिए क्या है ये बीमारी

1 of 4 ब्रेन फॉग की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी एहसास हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आप चीजों को भूल जा रहे हैं, याददाश्त की समस्या परेशान कर रही है और हाल ही में पढ़ी हुई बात कुछ देर बाद दिमाग से निकल जाती है? याददाश्त से संबंधित ये समस्याएं वैसे तो आम जीवन में काफी आम हैं, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहती हैं और इसके कारण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ने लगा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।



कभी किसी से बात करते हुए अचानक सही शब्द याद न आए, मोबाइल हाथ में लेकर यह भूल जाएं कि उसे क्यों उठाया था या लोगों का नाम याद न आए, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। हर भूलने की समस्या को डिमेंशिया या याददाश्त की बीमारी नहीं मान लेना चाहिए। कई बार ये दिक्कतें ब्रेन फॉग की समस्या का संकेत हो सकती हैं।



आइए जानते हैं कि ये समस्या क्या है और ये ब्रेन को कैसे प्रभावित करती है?

2 of 4 मानसिक तनाव और याददाश्त की समस्या - फोटो : Adobe Stock

ब्रेन फॉग के बारे में जान लीजिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ब्रेन फॉग कोई मेडिकल शब्द या बीमारी नहीं है, बल्कि यह मानसिक उलझन, थकान, ध्यान न लगा पाने या साफ-साफ न सोच पाने की स्थिति को बताता है। यह अपने आप में कोई क्लिनिकल बीमारी या डायग्नोसिस नहीं है। यह उन लक्षणों का समूह है जो आपकी सोचने-समझने की क्षमता कॉग्निटिव फंक्शन पर असर डालते हैं।

इसके लक्षण डिमेंशिया की तरह दिखते हैं, पर ये डिमेंशिया नहीं है।

डिमेंशिया में मस्तिष्क की कार्यक्षमता में लगातार गिरावट आती है और इसका असर याददाश्त के अलावा भाषा, सोच, समझ, व्यवहार और रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ सकता है।

इसलिए कभी-कभार भूलने और लगातार बढ़ती याददाश्त की समस्या के बीच फर्क समझना जरूरी है।

3 of 4 ब्रेन फॉग की दिक्कत - फोटो : Adobe Stock

ब्रेन फॉग में में क्या होता है?



ब्रेन फॉग में आपको लग सकता है कि दिमाग पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर रहा।

इसके अलावा ध्यान लगाने में परेशानी, बातचीत में सही शब्द याद न मिलने, पढ़ी हुई चीजों को समझने में ज्यादा समय लगने और एक साथ कई काम करने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को साधारण काम भी भारी लग सकते हैं।

ब्रेन फॉग कई कारणों जैसे थकान, दर्द, चिंता और शारीरिक बीमारी के बाद की कमजोरी जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है।

नींद खराब होने पर भी सोचने और ध्यान लगाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

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4 of 4 भूलने की समस्या - फोटो : Adobe stock