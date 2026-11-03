ब्रेन हेल्थ: दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है जंक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हो सकती हैं ये दिक्कतें

1 of 4 जंक फूड्स बच्चों के लिए नुकसानदायक - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए दुनियाभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ सबसे पहले डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका हमारी सेहत पर सीधा असर होता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हाल के वर्षों में तेजी से पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लोगों की डाइट का हिस्सा बन गए हैं। बच्चे हों या युवा, स्वाद के चक्कर में सभी इनका खूब सेवन करते हैं। लेकिन कई अध्ययन इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि ज्यादा जंक फूड्स खाना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरे बढ़ाने वाला हो सकता है। ज्यादा जंक फूड्स खाने से सिर्फ वजन और पेट ही नहीं बढ़ता, बल्कि इससे डायबिटीज-हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियों के साथ दिमाग की सेहत पर भी पड़ सकता है।



अगर आप भी अक्सर जंक फूड्स खाते हैं तो सावधान हो जाइए, आइए जान लेते हैं कि ये हमारी दिमागी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है?

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2 of 4 जंक फूड्स का सेहत पर असर - फोटो : Adobe Stock Photos

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड, चीनी-नमक वाली चीजें खाने से मेटाबॉलिक और हृदय स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। जंक फूड्स से ये दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।



जंक फूड दिमाग को कैसे प्रभावित करता है?



जंक और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हाई कैलोरी वाले होने के साथ, इसमें नमक, चीनी, रिफाइंड कार्ब्स और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो सकती है। जबकि इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। लंबे समय तक ऐसी डाइट लेने से मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और शरीर में सूजन का खतरा बढ़ सकता है। ये समस्याएं दिमाग की सेहत को भी प्रभावित कर सकती हैं।

3 of 4 ब्रेन हेल्थ कैसे सुधारें - फोटो : Amarujala.com/AI

याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर



साल 2024 में जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के अधिक सेवन से वयस्कों में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और स्ट्रोक खतरे को बढ़ता देखा गया। दिमाग पर जंक फूड के कई तरह से नुकसान हो सकते हैं। जंक फूड्स जैसे असंतुलित खानपान और लो न्यूट्रिशन वाली चीजों से ऊर्जा का स्तर प्रभावित हो सकता है, जिससे ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।

ज्यादा चीनी और कैलोरी वाली डाइट मोटापा व इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है, जो लंबे समय में ब्रेन हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं।

कुछ अध्ययनों में खराब खानपान से डिप्रेशन को लिंक पाया गया है।

असंतुलित डाइट से हृदय और रक्त वाहिकाओं की सेहत प्रभावित हो सकती है, जिसका असर दिमाग तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह पर पड़ सकता है।

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4 of 4 डाइट में कैसे करें सुधार? - फोटो : Freepik.com