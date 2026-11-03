वायु प्रदूषण: दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हो गई जहरीली, खराब होती एक्यूआई के बीच डॉक्टर का अलर्ट

खराब होती एक्यूआई के बीच डॉक्टर का अलर्ट



डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अब गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और लोगों की सेहत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।



इसका सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है, जिन्हें पहले से सांस या दिल की क्रॉनिक बीमारी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण के खतरों को लेकर और भी अलर्ट रहना जरूरी है। हर साल जब एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंचता है, तो अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग में सांस की परेशानी और लगातार खांसी की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इनमें से कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जबकि कुछ की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें आईसीयू तक की जरूरत हो सकती है।



#WATCH | Delhi: On air pollution, Chairman, Institute of Internal Medicine, Respiratory & Sleep Medicine, Medanta Gurugram, Dr Randeep Guleria, says, "The AQI has now reached the severe or very severe range, which is very troublesome and poses a major challenge, especially for people with chronic respiratory problems, chronic heart disease, young children, and the elderly. Every year, when the AQI hits the severe range, we see an increase in the number of patients coming to the emergency with breathing difficulties and coughs, many of whom have to be admitted to the ward or ICU...with the AQI being so bad, it affects not only those with chronic problems, but even normal people start experiencing chest tightness, breathlessness, watering of their eyes, and coughing. For individuals with COPD, asthma, and heart problems, their primary condition worsens because air pollution causes increased inflammation in the lungs and vessels, leading to a worsening of the underlying disease, a drop in oxygen saturation, and increased breathlessness.



He adds, "We look at both emissions and weather factors. The Indo-Gangetic Plain is a landlocked area where, in winter, cold air causes pollution to settle at ground level with low wind velocity, preventing it from moving away, unlike what might happen in coastal areas. Secondly, emissions increase due to factors like stubble burning, increased use of diesel, more vehicles on the road, and crackers...crop burning, crackers, diesel use in generators or other equipment, and construction all need to be looked at, and a multi-pronged approach is required to address all factors leading to high emission rates. Stopping crackers and decreasing crop burning would help in a big way."



He further adds, "...air pollution is a silent killer—it kills by worsening underlying diseases and other health problems...it decreases your lifespan and leads to stunted lung growth in children, with studies showing that children's lung functions get impaired if they are exposed to such high levels of poor quality air. To prevent and manage health risks in this situation, I suggest the following measures: take medications regularly: If you are on medication or inhalers, do not miss them, and consult your doctor if your breathlessness increases. Avoid going out: Stay indoors when the AQI is very bad. If you must go out, wear a mask—an N95 mask is the best. Go out only when the sun is out, and it is warm. Keep windows and doors closed. Use air purifiers. Avoid outdoor exercise." — ANI (@ANI) November 3, 2026





बढ़ सकती है सांस और एलर्जी की दिक्कतें



डॉ. गुलेरिया बताते हैं कि जब हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका असर केवल पहले से बीमार लोगों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में आने लगते हैं। कई मामलों में बिल्कुल स्वस्थ लोगों में भी सीने में जकड़न, सांस फूलने, आंखों से पानी आने और खांसी जैसी परेशानियां होने लगती हैं।

जिन लोगों को सीओपीडी, अस्थमा या दिल की बीमारी है, उनकी परेशानी और बढ़ सकती है।

सीओपीडी फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है, जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और मरीज को सांस लेने में लगातार दिक्कत होती है। वहीं, अस्थमा में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है।

प्रदूषित हवा फेफड़ों और शरीर में खून की नसों में सूजन बढ़ा देती है। इससे पहले से मौजूद बीमारियां गंभीर हो सकती हैं और शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो सकता है। मरीज को पहले से ज्यादा सांस फूलने की समस्या होने लगती है।