सेहत की बात: पुरुषों की सेहत और ताकत से जुड़ा है ये हार्मोन, जानिए कैसे कर सकते हैं इसे बूस्ट?

1 of 4 टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ खान-पान पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है। नियमित शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम की आदत वजन कंट्रोल रखने से लेकर मांसपेशियों को मजबूत बनाने, हृदय की सेहत सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देते हैं।



व्यायाम का असर शरीर के हार्मोन्स पर भी पड़ता है। खासतौर पर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर ठीक बनाए रखने में भी शारीरिक गतिविधियों की भूमिका हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का प्रमुख हार्मोन है और यह मांसपेशियों के विकास तथा शारीरिक ताकत से भी जुड़ा होता है। कुछ खास तरह की एक्सरसाइज इस हार्मोन के स्तर को ठीक रखने में मददगार हो सकती हैं।

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2 of 4 मांसपेशियों को कैसे मजबूत करें - फोटो : Freepik.com

मांसपेशियों में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन



पुरुषों में मांसपेशियों के विकास और शरीर की ताकत के लिए टेस्टोस्टेरोन को महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। जिन पुरुषों में इसका स्तर कम होता है, उनमें मांसपेशियों का आकार और शारीरिक शक्ति कम होने के साथ शरीर की कार्यक्षमता पर भी असर देखा जा सकता है।

इसी वजह से नियमित व्यायाम को टेस्टोस्टेरोन और मांसपेशियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

हालांकि, सिर्फ एक्सरसाइज को ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता।

अध्ययनों में पाया गया है कि अच्छी नींद, शरीर की वजन, खान-पान और दूसरी स्वास्थ्य स्थितियां भी हार्मोन्स के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।

3 of 4 हेल्दी शरीर के लिए व्यायाम जरूरी - फोटो : Freepik.com

वेटलिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के फायदे



टेस्टोस्टेरोन के स्तर को ठीक रखने वाले व्यायाम की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वेटलिफ्टिंग जैसी गतिविधियों में मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और कुछ अध्ययनों में इनके बाद टेस्टोस्टेरोन के स्तर में अस्थायी बढ़ोतरी देखी गई है।

हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी (एचआईआईटी) भी इसी तरह की एक्सरसाइज है।

कुछ शोध में यह भी पाया गया है कि पुरुषों में सुबह की तुलना में शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पर टेस्टोस्टेरोन में अधिक और लंबे समय तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

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4 of 4 कार्डियो व्यायाम के फायदे - फोटो : Adobe Stock