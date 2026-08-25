डाइट टिप्स: रोज फल खाते हैं तो क्या इससे भी हो सकता है डायबिटीज का खतरा? डायटीशियन से जानिए

1 of 4 फलों से डायबिटीज का खतरा? - फोटो : Amarujala.com/AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपना खान-पान ठीक रखने की सलाह देते हैं। डाइट में ऐसी चीजों की मात्रा अधिक से अधिक रखना जरूरी है जिससे जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। इसके लिए रंग-बिरंगी सब्जियां, नट्स और सीड्स के साथ मौसमी फल खाना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।



फलों में प्राकृतिक शुगर के साथ फाइबर, विटामिन, मिनरल और कई दूसरे पोषक तत्व होते हैं। अमरूद और कीवी जैसै फलों को डायबिटीज से लेकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने तक में फायदेमंद पाया गया है। पर फलों को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि कहीं इससे शुगर बढ़ने का खतरा तो नहीं?



आमतौर पर ज्यादातर फलों का स्वाद मीठा होता है, यही कारण है कि लोगों में इससे डायबिटीज के खतरे को लेकर डर रहता है। आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 डायबिटीज में फल खाना - फोटो : Adobe

फलों में होती है प्राकृतिक मिठास



आहार विशेषज्ञ पारुल चौहान कहती हैं, फलों में फ्रुक्टोज समेत प्राकृतिक शुगर होती है, लेकिन पूरा फल सिर्फ शुगर नहीं होता। इसमें फाइबर, पानी और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं।

फाइबर पाचन को धीमा करता है और इससे पूरे फल का ग्लूकोज प्रभाव आम तौर नुकसानदायक नहीं होता है।

इसी वजह से फल को सिर्फ उसमें मौजूद शुगर देखकर डायबिटीज बढ़ाने वाला मानना सही नहीं है।

ऐडेड शुगर और प्राकृतिक शुगर दोनों अलग चीज हैं, प्राकृतिक शुगर को सेहत के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है।

3 of 4 ड्राई फ्रूट्स से शुगर बढ़ने का खतरा - फोटो : Freepik.com

फल को जूस बनाकर पीना कम कर सकता है पोषण



डायटीशियन कहती हैं, फल खाने से आमतौर पर शुगर बढ़ने का खतरा नहीं होता है।असली गलती है फल को जूस बनाकर पीने से है। जूस बनाकर पीने से फल का फाइबर कम हो जाता है। जूस में फलों का गूदा निकल जाता है जिसमें फाइबर की अधिकतर मात्रा पाई जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी पूरे साबुत फल को जूस के मुकाबले प्राथमिकता देने की सलाह देता है।



इसी तरह पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक से और ज्यादा सावधानी जरूरी है, क्योंकि उनमें एडेड शुगर की मात्रा भी अधिक होती है जिससे शुगर लेवल बढ़ने का जोखिम हो सकता है।



ड्राई फ्रूट्स को लेकर सावधानी



आहार विशेषज्ञ कहते हैं, मौसमी फल सेहत के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। इसकी जगह ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, खजूर, सूखे अंजीर जैसे फल खाना आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ाने वाला हो सकता है। फलों को सुखाकर खाने से उसकी संरचना और शुगर की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ डायबिटीज में ड्राई फ्रूट्स का चयन सावधानी से करने की सलाह देते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 डायबिटीज में कौन से फल खाएं? - फोटो : Freepik.com