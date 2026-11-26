अच्छी सेहत की बात होते ही, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को खान-पान और लाइफस्टाइल को ठीक रखने की सलाह देते हैं। अगर हम सभी खान-पान को ही ठीक कर लेते हैं तो इससे कई प्रकार की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। पौष्टिक आहार से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो शरीर को ठीक से काम करते रहने में मदद करते हैं। हमें रोजाना डाइट के माध्यम से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये इम्युनिटी और हड्डियों को मजबूत रखने, मांसपेशियों के कामकाज, खून बनाने, नसों और दिमाग को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं।
हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, खराब खानपान, लंबे समय तक एक ही तरह का भोजन खाने या कुछ बीमारियों के कारण शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। शुरुआत में इसके लक्षण इतने सामान्य हो सकते हैं कि लोग इन्हें थकान, काम का दबाव या उम्र बढ़ने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर अगर समय रहते इसका पता न चल पाए तो इससे सेहत को कई तरह से नुकसान हो सकता है।
कहीं आपके शरीर में भी तो विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं है? आइए जानते हैं कि इसकी पहचाव कैसे की जा सकती है।
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पौष्टिक चीजों का करिए सेवन
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शरीर के लिए जरूरी है विटामिन्स और प्रोटीन
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अक्सर हम सभी विटामिन्स की कमी और इससे होने वाले जोखिमों की तो बात करते रहते हैं, पर विटामिन्स की ही तरह हमें रोजाना कई प्रकार के मिनरल्स की भी जरूरत होती है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी, डाइटिंग, भोजन में विविधता की कमी और आंतों की बीमारियां शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का कारण बन सकते हैं।
- इसके अलावा गर्भावस्था, बुजुर्गों और कुछ विशेष डाइट लेने वाले लोगों में भी विटामिन्स-मिनरल्स की कमी खतरा ज्यादा देखा जाता रहा है।
- आमतौर पर हमारा शरीर खुद संकेत देता रहता है कि आपमें इसकी कमी हो सकती है।
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विटामिन-मिनरल्स की कमी
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किस विटामिन-मिनरल की कमी से क्या होता है?
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इनकी कमी सेहत पर कई दुष्प्रभाव डाल सकती है।
- आयरन, विटामिन बी-12 या फोलेट की कमी से एनीमिया हो सकता है। इससे थकान, चक्कर और सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है।
- आयरन, जिंक, बायोटिन या प्रोटीन की कमी आपके बालों को कमजोर कर देती है, इससे इनके झड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
- विटामिन-डी, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों और हड्डियों पर असर पड़ सकता है।
- विटामिन बी-12, फोलेट, आयरन की कमी में मुंह में छालों की समस्या बढ़ जाती है।
- विटामिन ए की कमी आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाली हो सकती है।
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पोषक तत्वों की कमी का कैसे पता लगाएं?
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इन बातों को भी जान लीजिए
आहार विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपको भी लगातार थकान-कमजोरी, बालों या त्वचा की समस्या बनी हुई है तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा न करें। डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को समझने के लिए जांच कराएं। सीबीसी, विटामिन बी-12, विटामिन-डी, आयरन प्रोफाइल जैसे टेस्ट की मदद से पोषक तत्वों की कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई भी सप्लीमेंट लेने से बचें क्योंकि कुछ विटामिन अधिक मात्रा में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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