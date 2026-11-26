1 of 4 वायु प्रदूषण की समस्या और स्किन पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI







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वायु प्रदूषण सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। इसे सेहत के लिए गंभीर समस्याओं का कारण माना जाता रहा है। कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रदूषण वाली जगहों पर रहने वालों में फेफड़ों और सांस की समस्याओं के साथ हृदय और ब्रेन तक को गंभीर खतरा हो सकता है। ये बच्चों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए लगातार उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।



क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण का संपर्क आपकी त्वचा की रंगत को भी कम कर देता है? बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर झुर्रियां, ढीलापन और दाग-धब्बे आना सामान्य है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोगों की त्वचा, उम्र से पहले ही बेजान, रूखी और झुर्रियों वाली दिखने लगती है? इसके पीछे सिर्फ धूप या खानपान की गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि वायु प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है।



अब सवाल ये है कि वायु प्रदूषण आखिर हमारी त्वचा पर कैसे असर डालता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Adobe Stock

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5, पीएम10, ओजोन और अन्य प्रदूषक, त्वचा की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं इससे समय के साथ शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। इससे कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन प्रभावित होते हैं, जो त्वचा को मजबूत और लचीला बनाए रखते हैं।



प्रदूषण से त्वचा को कैसे नुकसान पहुंचाता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लंबे समय तक प्रदूषण वाले वातावरण में रहने वाले लोगों में कई तरह की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक त्वचा पर जमा हो सकते हैं। कुछ प्रदूषक, त्वचा की सुरक्षा करने वाली बाहरी परत को कमजोर करते हैं, जिससे नमी कम होने लगती है।

3 of 4 त्वचा पर प्रदूषण का असर - फोटो : Adobe stock

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कोलेजन पर असर



अध्ययनों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ा सकता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, कोलेजन पर भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखे गए हैं।

त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन उसे मजबूती और लचीलापन देते हैं। प्रदूषण से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन इन प्रोटीनों के टूटने की प्रक्रिया तेज कर देते हैं।

इससे त्वचा में महीन रेखाएं, झुर्रियां और ढीलापन दिखाई देने लगता है।

प्रदूषण के अलावा सूरज के यूवी किरणों के सीधे संपर्क के कारण आपके जोखिम और भी बढ़ सकते हैं।

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4 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI