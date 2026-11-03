हेल्थ टिप्स: एक गिलास जूस में तीन सुपरफूड्स का पोषण, हार्ट से लेकर पाचन और स्किन सबके लिए फायदेमंद

अच्छी सेहत के लिए संतुलित खानपान बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, रोजाना की डाइट में फल और सब्जियां शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। एबीसी जूस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। एबीसी यानी एप्पल, बीटरूट और कैरेट से तैयार यह जूस कई विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। नियमित और सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को पोषण देने में मदद कर सकता है।

क्या रोजाना इस जूस का कर सकते हैं सेवन?



आहार विशेषज्ञ कहते हैं,एबीसी जूस इम्युनिटी और पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। जूस में प्राकृतिक शुगर होती है और कुछ लोगों को इसके किसी घटक से एलर्जी भी हो सकती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इसकी मात्रा को लेकर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए।



एबीसी जूस किसी बीमारी का इलाज या शरीर को डिटॉक्स करने का जादुई उपाय नहीं है। बेहतर पोषण के लिए जूस के बजाय साबुत फल और सब्जियां खाना भी जरूरी है।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस से एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है।



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