1 of 4 व्हाइट राइस या ब्राउन राइस - फोटो : freepik.com

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चावल, हमारे आहार का मुख्य हिस्सा रहा है। चूंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, यही कारण है कि डायबिटीज और अधिक वजन वाले लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसका कम मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि चावल के कुछ प्रकार, सेहत के लिए विशेष लाभकारी हो सकते हैं, ब्राउन राइस उनमें से एक है। सफेद चावल की तुलना में ब्राउन राइस को स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिक लाभप्रद मान रहे हैं।



सफेद चावल रिफाइंड होता है जिससे इसकी पकाने की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन इसके पोषक तत्वों में काफी कमी आ जाती है। वहीं ब्राउन राइस संपूर्ण साबुत अनाज है, यही कारण है कि इनमें फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता होती है।



ब्राउन राइस डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतर होता है, ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। आइए इससे होने वाले फायदों के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं।

2 of 4 व्हाइट राइस या ब्राउन राइस में कौन है बेहतर - फोटो : freepik.com

ब्राउन राइस में प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स



ब्राउन राइस में कई प्रकार के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें अध्ययनों में कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा गया है।

इसमें न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होती है साथ ही इसके सेवन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं जो कई प्रकार के रोगों के जोखिम को कम करने में विशेष लाभकारी हो सकते हैं।

वजन को कंट्रोल करने से लेकर हृदय को स्वस्थ रखने तक के लिए ब्राउन राइस का सेवन करना लाभकारी माना जाता रहा है।

3 of 4 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : freepik.com

हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद



ब्राउन राइस साबुत अनाज है, जिसका सेवन आपके हृदय को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।



अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करके हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के जोखिम को कम करते हैं। ब्राउन राइस में खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, लिग्नन्स और डायट्री फाइबर भी पाया जाता है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी ब्राउन राइस का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद है।



ग्लूटेन फ्री होता है ब्राउन राइस



ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाज में पाया जाता है। कई लोगों को इससे एलर्जी की समस्या होती है। इसमें पेट दर्द, दस्त, सूजन और उल्टी जैसी प्रतिक्रियाओं का अनुभव हो सकता है। ब्राउन राइस का सेवन इसमें लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह ग्लूटेन फ्री होता है। कुछ शोध बताते हैं कि ऑटोइम्यून बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी इस तरह के आहार का सेवन करना लाभकारी हो सकता है।

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4 of 4 वजन कैसे कम करें? - फोटो : Adobe stock