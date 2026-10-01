आज से शुरू हुआ स्तन कैंसर जागरूकता माह, जानें किन लक्षणों पर तुरंत देना चाहिए ध्यान

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Breast Cancer Awareness Month 2026: आज यानी 1 अक्टूबर से स्तन कैंसर जागरूकता माह की शुरुआत हो गई है। हर साल अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को इसके लक्षण, कारण, जांच और इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। इसकी समय पर पहचान होने पर इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।



कई बार महिलाएं स्तन में होने वाले बदलावों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से बीमारी की पहचान देर से हो सकती है। ऐसे में शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को समझना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। स्तन कैंसर जागरूकता माह का उद्देश्य महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति सजग बनाना और स्तन कैंसर की जांच व शुरुआती पहचान के महत्व को समझाना है।

आज यानी 1 अक्टूबर से स्तन कैंसर जागरूकता माह की शुरुआत हो गई है। हर साल अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को इसके लक्षण, कारण, जांच और इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। इसकी समय पर पहचान होने पर इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

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स्तन कैंसर जागरूकता माह क्यों मनाया जाता है?



हर साल अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। इस पूरे महीने स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। महिलाओं को इसके शुरुआती लक्षणों, जोखिम कारकों, जांच और इलाज के बारे में जानकारी दी जाती है।



स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान होने पर समय पर उपचार शुरू किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।





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स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण



स्तन कैंसर के कुछ सामान्य संकेत और लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: स्तन में गांठ महसूस होना

स्तन के आकार या बनावट में बदलाव

निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना

निप्पल से असामान्य तरल पदार्थ या खून आना

स्तन की त्वचा में गड्ढे या सिकुड़न दिखाई देना

स्तन या निप्पल की त्वचा में बदलाव

बगल में गांठ या सूजन महसूस होना

स्तन में लगातार असामान्य दर्द या असहजता

ध्यान रखें कि इनमें से हर लक्षण कैंसर का संकेत नहीं होता। शरीर में कोई नया या असामान्य बदलाव नजर आने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।



स्तन कैंसर के कुछ सामान्य संकेत और लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं:ध्यान रखें कि इनमें से हर लक्षण कैंसर का संकेत नहीं होता। शरीर में कोई नया या असामान्य बदलाव नजर आने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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किन कारणों से बढ़ सकता है स्तन कैंसर का खतरा?



स्तन कैंसर का जोखिम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। इसके अलावा परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास, अधिक वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, शराब का सेवन, कुछ हार्मोनल कारक और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियां भी जोखिम को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, किसी महिला में जोखिम कारक न होने का मतलब यह नहीं है कि उसे स्तन कैंसर नहीं हो सकता।





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