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आज से शुरू हुआ स्तन कैंसर जागरूकता माह, जानें किन लक्षणों पर तुरंत देना चाहिए ध्यान

Thu, 01 Oct 2026 09:52 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

Breast Cancer Awareness Month 2026: आज से स्तन कैंसर जागरूकता माह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे इस बारे में, ताकि हर महिला को इसकी जानकारी हो सके।

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Breast Cancer Awareness Month 2026 causes and early signs of breast cancer in hindi
स्तन कैंसर के लक्षण - फोटो : AI
Breast Cancer Awareness Month 2026: आज यानी 1 अक्टूबर से स्तन कैंसर जागरूकता माह की शुरुआत हो गई है। हर साल अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को इसके लक्षण, कारण, जांच और इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। इसकी समय पर पहचान होने पर इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 


कई बार महिलाएं स्तन में होने वाले बदलावों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से बीमारी की पहचान देर से हो सकती है। ऐसे में शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को समझना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। स्तन कैंसर जागरूकता माह का उद्देश्य महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति सजग बनाना और स्तन कैंसर की जांच व शुरुआती पहचान के महत्व को समझाना है।
 
Breast Cancer Awareness Month 2026 causes and early signs of breast cancer in hindi
स्तन कैंसर के लक्षण - फोटो : Adobe stock

स्तन कैंसर जागरूकता माह क्यों मनाया जाता है?

हर साल अक्टूबर का महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। इस पूरे महीने स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। महिलाओं को इसके शुरुआती लक्षणों, जोखिम कारकों, जांच और इलाज के बारे में जानकारी दी जाती है।

स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान होने पर समय पर उपचार शुरू किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

 
Breast Cancer Awareness Month 2026 causes and early signs of breast cancer in hindi
स्तन कैंसर के लक्षण - फोटो : Adobe Stock
स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण

स्तन कैंसर के कुछ सामान्य संकेत और लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं:
  • स्तन में गांठ महसूस होना
  • स्तन के आकार या बनावट में बदलाव
  • निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना
  • निप्पल से असामान्य तरल पदार्थ या खून आना
  • स्तन की त्वचा में गड्ढे या सिकुड़न दिखाई देना
  • स्तन या निप्पल की त्वचा में बदलाव
  • बगल में गांठ या सूजन महसूस होना
  • स्तन में लगातार असामान्य दर्द या असहजता

ध्यान रखें कि इनमें से हर लक्षण कैंसर का संकेत नहीं होता। शरीर में कोई नया या असामान्य बदलाव नजर आने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

 
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Breast Cancer Awareness Month 2026 causes and early signs of breast cancer in hindi
स्तन कैंसर के लक्षण - फोटो : Adobe Stock
किन कारणों से बढ़ सकता है स्तन कैंसर का खतरा?

स्तन कैंसर का जोखिम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। इसके अलावा परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास, अधिक वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, शराब का सेवन, कुछ हार्मोनल कारक और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियां भी जोखिम को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, किसी महिला में जोखिम कारक न होने का मतलब यह नहीं है कि उसे स्तन कैंसर नहीं हो सकता।

 
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Breast Cancer Awareness Month 2026 causes and early signs of breast cancer in hindi
स्तन कैंसर के लक्षण - फोटो : Adobe Stock
स्तन कैंसर की जांच क्यों जरूरी है?

स्तन कैंसर के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है शुरुआती पहचान। महिलाओं को अपनी उम्र, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जोखिम के अनुसार डॉक्टर से उचित जांच के बारे में सलाह लेनी चाहिए। अगर स्तन या बगल में कोई गांठ, त्वचा में बदलाव या निप्पल से असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए।
 
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