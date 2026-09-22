हेल्थ टिप: सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है ये चीज, लेकिन ज्यादा खाने पर हो सकता है नुकसान

1 of 6 ओट्स खाने के फायदे और नुकसान - फोटो : AI







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Oats Benefits and Side Effects: ओट्स को स्वस्थ नाश्ते के लिए काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ की तरह ओट्स को भी जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता। बहुत अधिक ओट्स खाने या अचानक डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से आपको काफी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्वाद वाले ओट्स में अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा भी हो सकती है। इसलिए ओट्स खाते समय मात्रा और उसके प्रकार दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए इस बारे में जानते हैं।

ओट्स को स्वस्थ नाश्ते के लिए काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ की तरह ओट्स को भी जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता। बहुत अधिक ओट्स खाने या अचानक डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से आपको काफी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्वाद वाले ओट्स में अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा भी हो सकती है। इसलिए ओट्स खाते समय मात्रा और उसके प्रकार दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए इस बारे में जानते हैं।

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ओट्स खाने के फायदे



ओट्स में अच्छी मात्रा में आहार फाइबर पाया जाता है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि संतुलित आहार का हिस्सा होने पर ओट्स वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।



ओट्स में बीटा-ग्लूकान नामक घुलनशील फाइबर पाया जाता है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। इस वजह से हृदय को स्वस्थ रखने वाली खान-पान की योजना में ओट्स को शामिल किया जा सकता है।



ओट्स का सेवन पाचन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर मल को सामान्य रखने और कब्ज की समस्या से बचने में मदद कर सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति के शरीर पर इसका असर अलग हो सकता है।





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ज्यादा ओट्स खाने से क्या नुकसान हो सकता है?



ओट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा ओट्स खाने लगे तो शरीर को अधिक फाइबर की आदत डालने में समय लग सकता है। इसकी वजह से गैस, पेट फूलना, पेट में भारीपन या ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



बहुत अधिक फाइबर लेने और पर्याप्त पानी नहीं पीने पर कुछ लोगों को कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए ओट्स के साथ दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।



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खरीदते समय बरतें सावधानी



ओट्स खरीदते समय भी सावधानी जरूरी है। सादा ओट्स और स्वाद वाले ओट्स में काफी अंतर हो सकता है। कुछ स्वाद वाले उत्पादों में अतिरिक्त चीनी, नमक या अन्य सामग्री मिलाई जाती है। ऐसे ओट्स को नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में खाना संतुलित विकल्प नहीं हो सकता।





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