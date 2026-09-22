विश्व हृदय दिवस 2026: दफ्तर में बैठे-बैठे बढ़ रहा दिल की बीमारी का खतरा! ऐसे रखें अपने दिल का ध्यान

1 of 5 8 घंटे की नौकरी में ऐसे रखें दिल को स्वस्थ, हर घंटे करें 2 मिनट की कसरत - फोटो : AI







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World Heart Day: आज की दफ्तर की दिनचर्या में लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करना आम हो गया है। लंबे समय तक बैठे रहने और शारीरिक गतिविधि कम होने का असर दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि काम के बीच छोटे-छोटे अंतराल में शरीर को सक्रिय रखा जाए। इससे लंबे समय तक लगातार बैठे रहने की आदत टूटती है और शरीर में हलचल बनी रहती है।



हालांकि, केवल दो मिनट की गतिविधि को पूरी कसरत का विकल्प नहीं माना जा सकता। इसके साथ रोजाना पैदल चलना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना और नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। दफ्तर में काम करने वाले लोग थोड़ी-थोड़ी गतिविधि को आदत बनाकर अपने हृदय को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

आज की दफ्तर की दिनचर्या में लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करना आम हो गया है। लंबे समय तक बैठे रहने और शारीरिक गतिविधि कम होने का असर दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि काम के बीच छोटे-छोटे अंतराल में शरीर को सक्रिय रखा जाए। इससे लंबे समय तक लगातार बैठे रहने की आदत टूटती है और शरीर में हलचल बनी रहती है।

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दफ्तर में दिल को स्वस्थ रखने की दो मिनट की दिनचर्या

पहले 30 सेकंड: कुर्सी से उठकर सीधे खड़े हो जाएं और शरीर को सहज स्थिति में रखें। इसके बाद दोनों कंधों को धीरे-धीरे आगे और पीछे की ओर घुमाएं। गर्दन को भी बिना ज्यादा दबाव डाले हल्का दाएं और बाएं घुमाया जा सकता है। इससे लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने के बाद शरीर में हलचल शुरू होती है। अगले 30 सेकंड: अपनी सीट के आसपास या दफ्तर के गलियारे में सामान्य से थोड़ी तेज गति से चलें। बहुत तेज चलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कोशिश करें कि लगातार बैठे रहने के बजाय शरीर सक्रिय रहे। यदि संभव हो तो पानी लेने या किसी छोटे काम के लिए कुछ कदम पैदल जाएं। अगले 30 सेकंड: हाथों, पैरों और गर्दन की हल्की कसरत करें। हाथों को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे नीचे लाएं और पैरों को बारी-बारी से हल्का आगे-पीछे करें। गर्दन और कंधों को आराम से हिलाएं। किसी भी तरह का दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या असहजता महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं। आखिरी 30 सेकंड: दोबारा कुछ कदम आराम से चलें और अपनी सांस को सामान्य होने दें। शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालें। इसके बाद अपनी सीट पर वापस बैठकर काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह हर घंटे कुछ समय के लिए उठना और शरीर को सक्रिय करना लंबे समय तक लगातार बैठे रहने की आदत को तोड़ने में मदद कर सकता है।



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हर घंटे कुछ देर के लिए उठने और चलने की आदत लंबे समय तक लगातार बैठे रहने को कम कर सकती है। काम के दौरान फोन पर बात करते समय संभव हो तो कुछ कदम चल सकते हैं। पानी पीने के लिए भी बीच-बीच में अपनी सीट से उठें। दोपहर के भोजन के बाद कुछ मिनट पैदल चलना भी दिनभर की गतिविधि बढ़ाने का आसान तरीका हो सकता है।





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लिफ्ट को कहें बाय



लिफ्ट के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्यालय से घर लौटने के बाद भी पैदल चलना, साइकिल चलाना या अन्य नियमित शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है।





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