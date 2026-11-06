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शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मिल सकती है मदद

Fri, 06 Nov 2026 04:21 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Fri, 06 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

5 Best Iron-Rich Foods: शरीर में आयरन की कमी को दूर करने और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में कौन-सी 5 चीजें मदद कर सकती हैं, यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। 

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5 Best Iron-Rich Foods to Increase Iron Levels Naturally and Prevent Iron Deficiency
शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें - फोटो : AI
5 Best Iron-Rich Foods: शरीर को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए आयरन बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।


खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करके शरीर को पर्याप्त आयरन मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जो आयरन की कमी को दूर करने और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

 
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5 Best Iron-Rich Foods to Increase Iron Levels Naturally and Prevent Iron Deficiency
शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें - फोटो : Freepik.com
शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए खाएं ये 5 चीजें

1. पालक

पालक आयरन के अच्छे शाकाहारी स्रोतों में शामिल है। इसमें आयरन के अलावा फोलेट, फाइबर और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं।

कैसे खाएं: पालक का साग, सब्जी, सूप या दाल बनाकर खा सकते हैं। पालक के साथ नींबू का रस लेने से आयरन के अवशोषण में मदद मिल सकती है।

 
5 Best Iron-Rich Foods to Increase Iron Levels Naturally and Prevent Iron Deficiency
शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें - फोटो : Freepik.com
2. चुकंदर

चुकंदर में फोलेट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए इसे आयरन की कमी का अकेला समाधान नहीं मानना चाहिए।

कैसे खाएं: चुकंदर का सलाद, सब्जी या जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं।

 
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5 Best Iron-Rich Foods to Increase Iron Levels Naturally and Prevent Iron Deficiency
शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें - फोटो : freepik.com
3. अनार

अनार में कई जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे डाइट में शामिल करना अच्छा विकल्प है, लेकिन केवल अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ने की गारंटी नहीं होती।

कैसे खाएं: रोजाना अनार के दाने खा सकते हैं। जूस की तुलना में साबुत फल खाना बेहतर है।

 
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शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 चीजें - फोटो : Freepik
4. खजूर

खजूर में आयरन, फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ डाइट में आयरन की कुछ मात्रा भी जोड़ता है।

कैसे खाएं: रोजाना 2-3 खजूर स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज इसके सेवन में सावधानी बरतें।

 
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