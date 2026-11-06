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नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? जानें सेहत के लिए इसके फायदे, सही तरीका और जरूरी सावधानियां

Fri, 06 Nov 2026 05:27 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Fri, 06 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

Abhyanga Snan Benefits:  इस लेख में जानें कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली पर अभ्यंग स्नान करने की परंपरा क्यों है और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व बताया गया है।  

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Narak Chaturdashi Oil Bath: Health Benefits and Importance of Abhyanga Snan
नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? - फोटो : AI
Abhyanga Snan Benefits:  नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन घरों में दीप जलाने और पूजा-पाठ करने के साथ सुबह अभ्यंग स्नान करने की भी परंपरा है। अभ्यंग स्नान में नहाने से पहले पूरे शरीर पर तेल लगाकर मालिश की जाती है। 


धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। वहीं, आयुर्वेद में तेल मालिश यानी अभ्यंग को शरीर की देखभाल का एक पारंपरिक तरीका माना गया है। इससे त्वचा को नमी मिल सकती है और रूखेपन से राहत मिल सकती है। 

बदलते मौसम में त्वचा की देखभाल के लिहाज से भी यह उपयोगी हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान क्यों किया जाता है, इसे करने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को तेल मालिश करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
 
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Narak Chaturdashi Oil Bath: Health Benefits and Importance of Abhyanga Snan
नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? - फोटो : AI
 नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान क्यों किया जाता है?

नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की धार्मिक परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इसे शरीर और मन की शुद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक परंपरा में इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने को शुभ माना जाता है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इस परंपरा को मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं।

 
Narak Chaturdashi Oil Bath: Health Benefits and Importance of Abhyanga Snan
नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? - फोटो : AI
अभ्यंग स्नान क्या है?

अभ्यंग स्नान आयुर्वेद की एक पारंपरिक तेल मालिश और स्नान पद्धति है। इसमें नहाने से पहले शरीर पर तेल लगाया जाता है और हल्के हाथों से मालिश की जाती है। आमतौर पर इसके लिए तिल का तेल, नारियल तेल या व्यक्ति की त्वचा के अनुकूल दूसरे तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में अभ्यंग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। इसमें शरीर की त्वचा और मांसपेशियों की देखभाल पर ध्यान दिया जाता है।

 
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Narak Chaturdashi Oil Bath: Health Benefits and Importance of Abhyanga Snan
नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? - फोटो : AI
अभ्यंग स्नान के फायदे

त्वचा का रूखापन कम करने में मदद

तेल मालिश करने से त्वचा को नमी मिल सकती है। खासकर सर्दियों की शुरुआत में त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है। ऐसे में शरीर पर उपयुक्त तेल लगाने से रूखेपन और खिंचाव की समस्या कम हो सकती है।

शरीर को आराम मिलता है

हल्के हाथों से तेल मालिश करने से शरीर को आराम महसूस हो सकता है। दिनभर की थकान और तनाव के बीच यह एक सुकून देने वाली प्रक्रिया हो सकती है।

मांसपेशियों को मिल सकती है राहत

हल्की मालिश से मांसपेशियों में आराम महसूस हो सकता है। हालांकि, इसे मांसपेशियों के दर्द या किसी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए।

 
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Narak Chaturdashi Oil Bath: Health Benefits and Importance of Abhyanga Snan
नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? - फोटो : AI
त्वचा को मुलायम बनाने में मदद

तेल लगाने से त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से त्वचा के अनुकूल तेल का इस्तेमाल करने से त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है।

मानसिक तनाव कम करने में सहायक

शांत वातावरण में की गई हल्की तेल मालिश आराम का अनुभव करा सकती है। इससे तनाव और बेचैनी कम महसूस हो सकती है।

शरीर की देखभाल का पारंपरिक तरीका

अभ्यंग आयुर्वेद की पुरानी परंपराओं में शामिल है। इसमें शरीर की नियमित देखभाल और स्वच्छता को महत्व दिया जाता है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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