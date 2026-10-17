क्लीनिंग टिप्स: गैस के चूल्हे पर जमा तेल और गंदगी हटाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, चमक उठेगा आपका किचन

1 of 5 गैस चूल्हा साफ करने के आसान तरीके - फोटो : Adobe Stock

Tips To Clean Gas Stove In Hindi: किचन में रोजाना खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे पर तेल, मसालों और खाने के छींटे गिरना आम बात है। धीरे-धीरे इनकी वजह से स्टोव पर चिकनाई की परत जमने लगती है और चूल्हा काला व चिपचिपा दिखने लगता है। खासकर जले हुए दाग और बर्नर के आसपास जमा गंदगी साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बार-बार रगड़ने और महंगे क्लीनर खरीदने के बजाय आप घर में मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से गैस चूल्हे की सफाई कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे स्टोव की चिकनाई हटाने और उसे साफ रखने में मदद मिल सकती है।

Trending Videos

2 of 5 गैस चूल्हा क्लीनिंग टिप्स - फोटो : Adobe Stock

गैस चूल्हे पर जमी चिकनाई और गंदगी को साफ करने के लिए आपको महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। इसके लिए घर में मौजूद कुछ आम चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे बेकिंग सोडा, सफेद सिरका, डिशवॉश लिक्विड, गुनगुना पानी और एक पुराना टूथब्रश या स्क्रबर। इनकी मदद से चूल्हे पर जमी चिकनाई और गंदगी को साफ करना आसान हो सकता है।

3 of 5 गैस चूल्हा साफ करने के घरेलू उपाय - फोटो : Adobe Stock







क्लीनिंग टिप्स: किचन सिंक से आती है बदबू? इन घरेलू उपायों से पाएं छुटकारा गैस चूल्हे की सफाई करने के लिए सबसे पहले रेगुलेटर बंद कर दें और चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद बर्नर और लोहे के स्टैंड को सावधानी से निकालकर अलग रख लें। अब एक कटोरी में गुनगुना पानी लेकर उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। बर्नर को इस घोल में 15-20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे जमी गंदगी को साफ करना आसान हो सकता है। आखिर में मुलायम ब्रश से बर्नर को साफ करें और दोबारा लगाने से पहले उसे पूरी तरह सुखा लें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 गैस चूल्हा साफ करने के घरेलू उपाय - फोटो : Adobe Stock

गैस चूल्हे पर जमी जिद्दी चिकनाई और काले दागों को साफ करने के लिए एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चूल्हे के गंदे और चिपचिपे हिस्सों पर लगाएं। इसके बाद थोड़ा सफेद सिरका छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। दोनों के मिलने से झाग बन सकता है, जो सतह पर जमी गंदगी को ढीला करने में मदद करेगा।

विज्ञापन