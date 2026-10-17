क्लीनिंग टिप्स: गैस के चूल्हे पर जमा तेल और गंदगी हटाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, चमक उठेगा आपका किचन

Tips To Clean Gas Stove In Hindi: किचन में रोजाना खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे पर तेल, मसालों और खाने के छींटे गिरना आम बात है। धीरे-धीरे इनकी वजह से स्टोव पर चिकनाई की परत जमने लगती है और चूल्हा काला व चिपचिपा दिखने लगता है। खासकर जले हुए दाग और बर्नर के आसपास जमा गंदगी साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बार-बार रगड़ने और महंगे क्लीनर खरीदने के बजाय आप घर में मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से गैस चूल्हे की सफाई कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके, जिनसे स्टोव की चिकनाई हटाने और उसे साफ रखने में मदद मिल सकती है।
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गैस चूल्हा क्लीनिंग टिप्स
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गैस चूल्हे पर जमी चिकनाई और गंदगी को साफ करने के लिए आपको महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। इसके लिए घर में मौजूद कुछ आम चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे बेकिंग सोडा, सफेद सिरका, डिशवॉश लिक्विड, गुनगुना पानी और एक पुराना टूथब्रश या स्क्रबर। इनकी मदद से चूल्हे पर जमी चिकनाई और गंदगी को साफ करना आसान हो सकता है।
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गैस चूल्हा साफ करने के घरेलू उपाय
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गैस चूल्हे की सफाई करने के लिए सबसे पहले रेगुलेटर बंद कर दें और चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद बर्नर और लोहे के स्टैंड को सावधानी से निकालकर अलग रख लें। अब एक कटोरी में गुनगुना पानी लेकर उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। बर्नर को इस घोल में 15-20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे जमी गंदगी को साफ करना आसान हो सकता है। आखिर में मुलायम ब्रश से बर्नर को साफ करें और दोबारा लगाने से पहले उसे पूरी तरह सुखा लें।
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गैस चूल्हा साफ करने के घरेलू उपाय
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गैस चूल्हे पर जमी जिद्दी चिकनाई और काले दागों को साफ करने के लिए एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चूल्हे के गंदे और चिपचिपे हिस्सों पर लगाएं। इसके बाद थोड़ा सफेद सिरका छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। दोनों के मिलने से झाग बन सकता है, जो सतह पर जमी गंदगी को ढीला करने में मदद करेगा।
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गैस चूल्हा क्लीनिंग हैक्स
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करीब 10 मिनट बाद पुराने टूथब्रश या मुलायम स्क्रबर की मदद से गैस चूल्हे के कोनों और किनारों पर जमी गंदगी को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें। इससे चिकनाई और कालिख को हटाने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक साफ सूती कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें और पूरे चूल्हे को अच्छी तरह पोंछें, ताकि सफाई के घोल के अवशेष भी निकल जाएं। अंत में चूल्हे को सूखे कपड़े से पोंछ लें। ध्यान रखें कि गैस दोबारा जलाने से पहले चूल्हा और उसके सभी हिस्से पूरी तरह सूखे हों। इससे आपका गैस स्टोव साफ-सुथरा और चमकदार नजर आएगा।
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