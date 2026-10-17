Dussehra Celebration Places: भारत में दशहरा सिर्फ रावण दहन और भगवान राम की विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह देश की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक आस्था और क्षेत्रीय परंपराओं का भी प्रतीक है। देश के अलग-अलग हिस्सों में विजयादशमी को मनाने के तरीके इतने अनूठे हैं कि हर जगह इस त्योहार का एक नया रंग देखने को मिलता है। कहीं राजसी ठाठ-बाट के साथ भव्य शोभायात्रा निकलती है, तो कहीं सैकड़ों देवी-देवताओं की पालकियां एकत्र होती हैं।





पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समापन की भावुक परंपरा दिखाई देती है, वहीं दिल्ली में रामलीला और रावण दहन आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं देश के उन शहरों के बारे में, जहां दशहरा अपने खास अंदाज के लिए मशहूर है।