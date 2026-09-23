आईबीपीएस: हिंदी अधिकारी की शानदार भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन? सीटीसी 17.39 लाख तक; जानें सभी शर्तें

हिंदी अधिकारी के लिए जरूरी पात्रता

उम्मीदवार के पिछले सेवा रिकॉर्ड में ईमानदारी को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए और नौकरी के दौरान उस पर कोई दंड नहीं लगाया गया हो। साथ ही, उसके खिलाफ सीबीआई या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी का कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने और खासकर एमएस ऑफिस का अच्छा ज्ञान भी होना जरूरी है।

कार्य अनुभव और कंप्यूटर की जानकारी

उम्मीदवार के पास किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में रिपोर्ट, दस्तावेज और पत्रों का अनुवाद करने का एक साल का अनुभव होना वांछनीय है। उसे हिंदी और अंग्रेजी में एमएस वर्ड और एक्सेल पर काम करना आना चाहिए। इसके अलावा, अनुवाद के लिए एआई आधारित टूल विकसित करने से जुड़ी जानकारी या अनुभव होना अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा।