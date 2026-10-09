सुर्खियां: रियाद जाने वाली 330+ उड़ानें रद्द; नाना पाटेकर ने कश्मीर के लिए भी देखा सपना; यूपी में सियासी हलचल









रियाद में हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों को लेकर अलर्ट के बीच एअर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने की खबर है। नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके बेटे ने कश्मीर और उत्तर भारत में उनकी योजनाओं के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तीन बागी नेताओं के भाजपा में शामिल होने से सियासी हलचल तेज है। अमेठी में 14 तारीख को शक्ति प्रदर्शन के साथ वे विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आईआईटी बॉम्बे परिसर में गैस रिसाव के बाद आग लगने से दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर खुफिया इनपुट सामने आया है। इसमें सीजेपी पर कॉलेज छात्रों को उकसाने और दो लाख पोस्टर बांटने का आरोप है। उधर, उपराज्यपाल संधू ने 34 आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में अवैध रूप से भारत में दाखिल पाकिस्तानी नागरिक को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। क्रिकेट में लखनऊ के बाद रांची में भी भारतीय टीम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के 81 सैन्य विमान और ड्रोन नष्ट होने का दावा करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को सम्मानित किया, जबकि इससे कुछ घंटे पहले कंपनी पर कार्रवाई हुई थी। अमेरिका की आव्रजन नीति पर सख्ती के बीच माइक्रोसॉफ्ट का रुख भी चर्चा में है। ओडिशा के मयूरभंज में एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मरीज की मौत हो गई और दो लोग झुलस गए।