न्यूज डायरी: 'शादी का वादा कर यौन शोषण' आरोप महिला पर नहीं लगा सकते; एअर इंडिया में विदेश यात्रा की खास योजना

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विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल सिम कार्ड ईजीरोम देगी एअर इंडिया

एअर इंडिया विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ट्रैवल सिम कार्ड ‘ईजीरोम’ देगी। शुरुआत में सिम कार्ड मुफ्त दिया जाएगा, जबकि रोमिंग पैक के लिए शुल्क देना होगा। यह नार्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया-प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम एशिया के 30 देशों में मिलेगा।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि शादी का वादा कर यौन शोषण के तहत किसी महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में साफ है कि यह अपराध केवल एक पुरुष द्वारा महिला के प्रति किया जा सकता है। एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ खराब संबंधों का हवाला देकर उससे शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो से उसे ब्लैकमेल किया। इस पर पुलिस ने पति के साथ-साथ उसकी पत्नी को भी आरोपी बना दिया था। पत्नी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज आरोपों को रद्द कर दिया।