270 अरब डॉलर का बजट, कड़े नियम और तकनीक: चीन ने ऐसे जीती वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग, दिल्ली के लिए क्या है सीख?

चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए लाखों घरों और छोटे उद्योगों में कोयले के बॉयलरों को हटाकर नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिप्लेस कर दिया। इस दौरान सरकार ने लगभग तीन हजार से अधिक भारी और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को या तो हमेशा के लिए बंद कर दिया या फिर उन्हें बीजिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर कम आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया।



इसके साथ ही 2016 में बीजिंग ने हवा की निगरानी के लिए एक आधुनिक मॉनिटरिंग नेटवर्क तैयार किया। इसमें हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और लेजर रडार जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। शहर में पीएम 2.5 पर नजर रखने के लिए एक हजार से ज्यादा सेंसर लगाए गए। इन सेंसर से यह पता लगाने में मदद मिली कि शहर के किस इलाके में और किस समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। यानी चीन ने प्रदूषण कम करने के लिए सिर्फ कार्रवाई नहीं की बल्कि डाटा के जरिए यह समझने की कोशिश भी की कि समस्या सबसे ज्यादा कहां और कब पैदा हो रही है।



बीजिंग ने प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन से लेकर ऊर्जा और पर्यावरण तक कई मोर्चों पर एक साथ नीतियां लागू कीं। शहर में कारों की संख्या नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी, कुछ जगहों पर ड्राइविंग प्रतिबंध और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेटिव जैसी व्यवस्था शुरू की। इन सबके साथ वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए गए और ईवी वाहनों को बढ़ावा दिया गया। यही नहीं चीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए वाहनों को आधुनिक कर दिया।



इसके अलावा चीन की जो उत्तरी सीमा है वहां पर बड़े पैमाने पर वनीकरण किया गया। इसका असर यह हुआ कि कभी बीजिंग में आम रहने वाले धूल भरे रेतीले तूफानों की घटनाएं कम हो गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ी बल्कि उसने परिवहन, ऊर्जा, उद्योग और पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी चुनौती मानकर अलग अलग स्तर पर काम किया।

दिल्ली के लिए क्या है सीख?

दिल्ली के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ सर्दियों में आपातकालीन कदम उठाना ही काफी नहीं है। जरूरत लंबे समय के प्लान की है, जिसमें प्रदूषण के हर बड़े स्रोत पर एक साथ काम किया जाए। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साफ ईधन को बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योगों और बिजली उत्पादन से होने वाले प्रदूषण पर भी लगातार निगरानी रखनी जरूरी है। इसके साथ ही एयर क्वालिटी का सटीक डाटा जुटाकर उसी आधार पर एक्शन प्लान करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि प्रदूषण को सिर्फ एक सीजन की समस्या मानने के बजाय पूरे साल की चुनौती समझकर नीतियों को जमीन स्तर पर लागू करना होगा।



हालांकि, इस सीख को अपनाते वक्त हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। चीन ने अपनी वन-पार्टी सिस्टम की वजह से बेहद सख्त फैसले तुरंत लागू कर दिए, जबकि भारत को अपनी लोकतांत्रिक सीमाओं, राज्यों की राजनीति और किसानों की पराली जैसी जमीनी समस्याओं को संभालते हुए कोई स्थाई हल ढूंढना होगा।