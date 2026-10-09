उपचुनाव परिणाम LIVE: आज छह सीटों के चुनाव नतीजे आएंगे; असम में लोकसभा; बंगाल-तमिलनाडु में चार विधानसभा सीटें

06:03 AM, 09-Oct-2026 बंगाल में मतगणना के दौरान किन गतिविधियों पर रोक? रेजीनगर में मतगणना के दौरान पाबंदियां आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गई हैं। गिनती की प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों की आधिकारिक घोषणा होने तक लागू रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत, गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं होगी और इसी इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक होगी।



गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं होगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के बिना किसी को भी गिनती वाले सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। गिनती वाले सेंटर के 200 मीटर के दायरे में हथियार, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, यह रोक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, चुनाव पर्यवेक्षकों, जिला मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, रिटर्निंग अधिकारियों और वोटों की गिनती में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। रेजीनगर में मतगणना के दौरान पाबंदियां आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गई हैं। गिनती की प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों की आधिकारिक घोषणा होने तक लागू रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत, गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं होगी और इसी इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक होगी।गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं होगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के बिना किसी को भी गिनती वाले सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। गिनती वाले सेंटर के 200 मीटर के दायरे में हथियार, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, यह रोक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, चुनाव पर्यवेक्षकों, जिला मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, रिटर्निंग अधिकारियों और वोटों की गिनती में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

05:50 AM, 09-Oct-2026 बंगाल: रेजीनगर उपचुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, मतगणना केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा था। रेजीनगर के अलावा, पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भी मंगलवार को उपचुनाव हुआ था। आज वोटों की गिनती के दौरान तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रेजीनगर उपचुनाव की वोटों की गिनती बहरामपुर गर्ल्स कॉलेज में होगी। सब-डिविजनल ऑफिसर (मुख्यालय) समीरन बारिक के अनुसार, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि गिनती वाले सेंटर के आसपास विरोधी राजनीतिक गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं, जिससे गिनती के दिन कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मतगणना केंद्र और उसके आसपास निषेधाज्ञा और पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा था। रेजीनगर के अलावा, पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भी मंगलवार को उपचुनाव हुआ था। आज वोटों की गिनती के दौरान तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रेजीनगर उपचुनाव की वोटों की गिनती बहरामपुर गर्ल्स कॉलेज में होगी। सब-डिविजनल ऑफिसर (मुख्यालय) समीरन बारिक के अनुसार, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि गिनती वाले सेंटर के आसपास विरोधी राजनीतिक गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं, जिससे गिनती के दिन कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मतगणना केंद्र और उसके आसपास निषेधाज्ञा और पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

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