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उपचुनाव परिणाम LIVE: आज छह सीटों के चुनाव नतीजे आएंगे; असम में लोकसभा; बंगाल-तमिलनाडु में चार विधानसभा सीटें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 09 Oct 2026 06:04 AM IST
खास बातें
उपचुनाव परिणाम LIVE: आज पांच विधानसभा सीटों समेत कुल छह सीटों के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। असम में नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं। बंगाल-तमिलनाडु में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं। नतीजों से जुड़े पल-पल के अपडेट्स अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें
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लाइव अपडेट
06:03 AM, 09-Oct-2026
बंगाल में मतगणना के दौरान किन गतिविधियों पर रोक?रेजीनगर में मतगणना के दौरान पाबंदियां आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गई हैं। गिनती की प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों की आधिकारिक घोषणा होने तक लागू रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत, गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं होगी और इसी इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक होगी।
गिनती वाले सेंटर के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं होगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के बिना किसी को भी गिनती वाले सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। गिनती वाले सेंटर के 200 मीटर के दायरे में हथियार, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, यह रोक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, चुनाव पर्यवेक्षकों, जिला मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, रिटर्निंग अधिकारियों और वोटों की गिनती में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
05:50 AM, 09-Oct-2026
बंगाल: रेजीनगर उपचुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, मतगणना केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागूपश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा था। रेजीनगर के अलावा, पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भी मंगलवार को उपचुनाव हुआ था। आज वोटों की गिनती के दौरान तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रेजीनगर उपचुनाव की वोटों की गिनती बहरामपुर गर्ल्स कॉलेज में होगी। सब-डिविजनल ऑफिसर (मुख्यालय) समीरन बारिक के अनुसार, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि गिनती वाले सेंटर के आसपास विरोधी राजनीतिक गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं, जिससे गिनती के दिन कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मतगणना केंद्र और उसके आसपास निषेधाज्ञा और पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
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05:35 AM, 09-Oct-2026
उपचुनाव परिणाम LIVE: आज छह सीटों के चुनाव नतीजे आएंगे; असम में लोकसभा; बंगाल-तमिलनाडु में चार विधानसभा सीटेंदेश के तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान 6 अक्तूबर को कराए गए थे। आज सभी छह सीटों पर एक साथ मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट, पुदुचेरी की थट्टांचावडी सीट पर मुख्यमंत्री एन रंगासामी की छोड़ी सीट पर, तमिलनाडु की मदुरंतकम, धारापुरम सीट पर डीएमके, सीएम विजय की पार्टी टीवीके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला है। इन विधानसभा सीटों के अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव में डाले गए मतों की गिनती होगी। चुनाव परिणाम दोपहर तक घोषित किए जाने की उम्मीद है।
कहां और क्यों कराए जा रहे हैं उपचुनाव?
|राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के नाम
|विधानसभा / लोकसभा सीट
|किस कारण चुनाव
|पश्चिम बंगाल
|नंदीग्राम
|मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीट छोड़ी।
|रेजीनगर
|आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने सीट खाली की।
|तमिलनाडु
|मदुरंतकम
|मारागाथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई
|धारापुरम
|पी. सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त।
|पुदुचेरी
|थट्टांचावडी
|मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने चुनाव जीतने के बाद छोड़ी सीट।
|असम
|नगांव लोकसभा सीट
|कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई। अब वे भाजपा में शामिल।
असम में कैसे समीकरण, सीएम हिमंत का दावा क्या?
दरअसल, लोकसभा सीट होने के कारण असम का उपचुनाव राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा है कि यह सीट भाजपा का पारंपरिक गढ़ नहीं रही है। नगांव में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख अधिक है। पिछली बार सत्ताधारी भाजपा करीब 2.5 लाख वोटों से हारी थी। नगांव लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक तैयारियों को लेकर सीएम सरमा ने कहा, भाजपा का लक्ष्य अपनी चार सीटें बरकरार रखना और बाकी चार में अपनी स्थिति मजबूत करना है।