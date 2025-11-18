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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 9 October 2026

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पढ़ें 9 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 9 October 2026

लाइव अपडेट

01:54 AM, 09-Oct-2026

Raebareli News: व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

Traders staged a protest at the Collectorate
व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

Jhansi News: पेयजल योजना अधूरी, ग्रामीण पानी को तरस रहे

गरौठा। तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में ''हर घर नल हर घर जल'' योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। और पढ़ें
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01:54 AM, 09-Oct-2026

Chandauli News: बदले गए यूपी वुशू टीम के मैनेजर, हरीश श्रीवास्तव को मिली जिम्मेदारी

UP Wushu team manager replaced, Harish Srivastava given responsibility और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से हों चुनाव : चंद्र

Elections should be held using ballot papers, not EVMs: Chandra
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने जवाली विश्राम गृह में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही पर चिंता जताई। और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

Bhadohi News: नवरात्रि को लेकर कल से लागू होगा रूट डायवर्जन

Route diversions for Navratri will come into effect starting tomorrow और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

Basti News: नगर बाजार के अटल नगर में दो दिन से बत्ती गुल

नगर पंचायत नगर बाजार के वार्ड चार मोहल्ला खुटहन अटल नगर में पिछले दो दिनों से बिजली ठप है। और पढ़ें
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01:54 AM, 09-Oct-2026

Jhansi News: ऑटो पलटा, आधा दर्जन घायल

दतिया। गुरुवार सुबह भांडेर रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

Hisar News: बेटे के सिर देखना चाहते थे सेहरा अर्थी पर करने पड़े अंतिम दर्शन

यूनिक ऑटो वर्कशॉप में कार बैक करते समय हुए हादसे में जान गंवाने वाले हांसी जिले के गांव अनीपुरा निवासी विवेक के शव का वीरवार को जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: राशन की दुकान आवंटन का प्रस्ताव अनियमितता मिलने पर निरस्त

Proposal for ration shop allotment cancelled due to irregularities. और पढ़ें
01:53 AM, 09-Oct-2026

Ambala News: स्तन कैंसर के मामले बढ़े, अटल सेंटर में पहुंच रहे मरीज

स्तन कैंसर के मामले बढ़े, अटल सेंटर में पहुंच रहे मरीज और पढ़ें
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