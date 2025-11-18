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पढ़ें 9 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:54 AM, 09-Oct-2026
Raebareli News: व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
01:54 AM, 09-Oct-2026
Jhansi News: पेयजल योजना अधूरी, ग्रामीण पानी को तरस रहेगरौठा। तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में ''हर घर नल हर घर जल'' योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। और पढ़ें
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01:54 AM, 09-Oct-2026
Chandauli News: बदले गए यूपी वुशू टीम के मैनेजर, हरीश श्रीवास्तव को मिली जिम्मेदारीUP Wushu team manager replaced, Harish Srivastava given responsibility और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026
ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से हों चुनाव : चंद्र
01:54 AM, 09-Oct-2026
Bhadohi News: नवरात्रि को लेकर कल से लागू होगा रूट डायवर्जनRoute diversions for Navratri will come into effect starting tomorrow और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026
Basti News: नगर बाजार के अटल नगर में दो दिन से बत्ती गुलनगर पंचायत नगर बाजार के वार्ड चार मोहल्ला खुटहन अटल नगर में पिछले दो दिनों से बिजली ठप है। और पढ़ें
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01:54 AM, 09-Oct-2026
Jhansi News: ऑटो पलटा, आधा दर्जन घायलदतिया। गुरुवार सुबह भांडेर रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026
Hisar News: बेटे के सिर देखना चाहते थे सेहरा अर्थी पर करने पड़े अंतिम दर्शनयूनिक ऑटो वर्कशॉप में कार बैक करते समय हुए हादसे में जान गंवाने वाले हांसी जिले के गांव अनीपुरा निवासी विवेक के शव का वीरवार को जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और पढ़ें
01:54 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: राशन की दुकान आवंटन का प्रस्ताव अनियमितता मिलने पर निरस्तProposal for ration shop allotment cancelled due to irregularities. और पढ़ें
01:53 AM, 09-Oct-2026