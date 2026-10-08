सुर्खियां: सीईसी के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन, इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली; सऊदी में हवाई अड्डों पर हमले

कांग्रेस आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नेताओं की हिरासत के विरोध में देशभर में प्रदर्शन करेगी और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' बताया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव के बाद कई वीडियो की जांच की जा रही है। राजधानी में प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की 70 कंपनियां दिल्ली भेजी गई हैं। उधर, भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। वहीं, उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से रांची से लखनऊ आ रही इंडिगो की उड़ान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि विमान में सवार 104 यात्री सुरक्षित रहे। उधर, सऊदी अरब के अभा और रियाद हवाई अड्डों पर हमलों में तीन लोगों की मौत हुई है और हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। रूस की सेना के साथ काम कर रहे 69 भारतीयों के बारे में भारत ने मॉस्को से जानकारी मांगी है, जबकि अब तक 139 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा और भाजपा ने तीसरा और नौवां प्रत्याशी नहीं उतारा है, वहीं धनराज नाथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने वाले विदेशी छात्रों के लिए 70 हजार डॉलर की फीस का प्रस्ताव सामने आया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने और पांच करोड़ रुपये से जुड़े विवाद को लेकर भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में 131 जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए देशभर में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया है।