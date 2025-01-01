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सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हमले: तीन लोगों की मौत; होर्मुज के वैकल्पिक मार्ग पर भी मंडराया खतरा?

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 08 Oct 2026 12:22 AM IST

सार हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से सऊदी अरब की सुरक्षा और तेल ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर, बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में भी लड़ाई तेज हो गई है। आखिर इस बढ़ते तनाव का वैश्विक समुद्री व्यापार पर कितना असर पड़ेगा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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